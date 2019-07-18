Пожар по страхованию: кто действительно прогорел на пожаре на заводе имени Козицкого?

ЗАО «Завод имени Козицкого» и аффилированная с ним компания ООО «Ланко» предусмотрительно за полтора месяца до пожара – 29 ноября 2013 года – застраховали помещения завода у ОАО «Страховая группа МСК» более чем на 2 млрд рублей. Через 19 дней подписали уже допсоглашение, согласно которому «Ланко» становится выгодоприобретателем при наступлении страхового случая с объектом «№ 22», в котором и возник пожар.



Более того, «Ланко» получило еще в июне 2013 года предписание от МЧС об устранении нарушений требований пожарной безопасности и оштрафовано на сумму 150 тыс. рублей. В помещениях не было автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в коридорах здания на каждом этаже нет вытяжной противодымной вентиляции. Срок на исправление был определен до 1 марта 2014 года. В момент заключения договора страхования с «СГ «МСК» требования сотрудников МЧС еще не были выполнены. Впрочем, не выполнены они были и к апрелю 2014 года.

