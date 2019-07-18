Пожар по страхованию: кто действительно прогорел на пожаре на заводе имени Козицкого?

Волкова также заметила, что в тексте договора страхования указано, что к исключениям из страховых случаев относится повреждение имущества из-за пожара, если причиной возгорания явилось невыполнение предписания пожарных. Но в «рабочей» экспертизе причиной возгорания стало короткое замыкание, и невыполненные указания МЧС никак не связаны с распространением пожара.
Юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Алексей Елисеенко заметил, что важно учитывать, что несоблюдение требований пожарной безопасности, которое привело к возникновению пожара, и, как следствие, к возникновению страхового случая, может свидетельствовать не только об умысле страхователя (выгодоприобретателя), но и, например, о его грубой неосторожности. При этом грубая неосторожность страхователя не рассматривается в судебной практике как основание, которое освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения.