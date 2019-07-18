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Пожар по страхованию: кто действительно прогорел на пожаре на заводе имени Козицкого? «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна «Я бард, а не рок-музыкант»: философия Александра Васильева из «Сплина» Банковский мост: клады, реставрации, вандалы
Пожар по страхованию: кто действительно прогорел на пожаре на заводе имени Козицкого?

Пожар на заводе имени Козицкого, уничтоживший имущество арендаторов на сумму около 200 млн рублей, случился 5 лет назад, но разговоры о нем не затухают и по сей день.
Виной тому не только большие потери предпринимателей, но и недоверие пострадавших бизнесменов к результатам расследования уголовного дела, в результате которого аффилированная с заводом компания, предусмотрительно застраховав свое имущество за полтора месяца до наступления страхового случая, смогла получить страховую выплату.
Фото: iStock.com
Пожар на заводе имени Козицкого 13 января 2014 года тушили с 12 дня до полуночи.
Густые клубы дыма и языки пламени вырывались из окон шестого этажа здания завода имени Козицкого. Огненная стихия уничтожала содержимое складов стоимостью на десятки миллионов рублей. Очевидцы пишут, что остановить пожар было невозможно. Огонь стремительно поднимался с одного этажа на другой, пожирая все на своем пути.
В результате 12-часовой борьбы с огнем выгорело помещение на 6 этаже здания, принадлежащее аффилированной с заводом компании ООО «Ланко», но используемое под склад автомобильных запчастей ООО «Леком». Ущерб последней составил 43,6 млн рублей. Пожар уничтожил и склад пластика ООО «ИнтерСтрой» на 7 этаже – ущерб порядка 70 млн рублей. Миллионные убытки понесли и другие компании: ООО «Константа СПб» (2 млн рублей), ООО «Медконтракт» (4,2 млн рублей), ООО «Варяг» (4 млн рублей), ООО «Триумф» (5 млн рублей).
Фото: Клавдия Козлова, «Аргументы и факты»
Потери аффилированной с заводом имени Козицкого компании «Ланко», предоставившей в аренду и субаренду остальным предпринимателям помещения, составил около 76,5 млн рублей. Именно столько и выплатила ОАО «Страховая группа МСК» компании «Ланко» как выгодоприобретателю выгоревших помещений, ставшему таковым согласно дополнительному соглашению заключенному между заводом имени Козицкого и страховой компанией за 19 дней до пожара.

Правда, документ о страховой выплате был подписан лишь в апреле 2015 года. Все это время шло выяснение обстоятельств: имел ли место страховой случай или нет. Первая экспертиза в начале февраля 2014 года показала, что пожар произошел не в результате короткого замыкания. Эксперт сообщил, что все провода подвергались вторичному тепловому воздействию, то есть уже в момент пожара. Тогда же было заведено уголовное дело.
Фото: iStock.com
Во время длительной судебной тяжбы эксперты переиграли видение причин пожара и решили, что возгорание произошло все-таки из-за короткого замыкания проводов на складе автозапчастей. Такая версия о происхождении пожара и дала право воспользоваться «Ланко» страховкой. В 2015 году, согласно данным «СПАРК интерфакс», выручка компании составила 86 млн рублей, хотя в предыдущие года и последующие выручка была в районе 10 млн рублей. Остальные предприниматели никакой компенсации не получили, но с результатами проведенного расследования не согласились.

Сколько нужно экспертиз, чтобы стать невиновным?
«Там же очевидная причина пожарасварочные работы. Они и в начале декабря 2013 года попали сваркой на нашу аппаратуру. Тогда «Ланко» нам частично возместил ущерб. После глобального пожара в 2014 году ущерб был более одного млн рублей. Они не извинились даже. Мы решили, что обращаться с иском бесполезно, так как там и другие арендаторы существенно пострадали»
— рассказал корреспонденту «Нового проспекта» арендовавший одно из помещений генеральный директор ООО «Продюсерский центр ДиС Ко» Олег Кудрявцев.

Сотрудники ООО «Леком» не раздумывая отказались давать какие-либо комментарии корреспонденту «Нового проспекта», однако в материалах уголовного дела 5 лет назад они все, как один, свидетельствовали о проведении огневых работ на этаже под ними.

Техконсультант «Леком» Юрий Гульчак заявлял, что с утра до пожара под ними на 5 техническом этаже велись сварочные работы, так как он чувствовал запах газовой сварки. На глаза ему попадалась и телега с двумя газовыми баллонами, к которым были присоединены шланги и газовый резак. Более того, Гульчак сообщает, что видел, как рабочий газовой горелкой отрезал металлическую трубу, проложенную через межэтажные перекрытия между 5 и 6 этажом. Юрий сообщил суду, что на техэтаже эти работы проводили уже около двух месяцев. Другие сотрудники «Леком» также рассказывали о том, что чувствовали запах характерный для резки металла.
Фото: iStock.com
Генеральный директор аффилированных с «Ланко» компаний Николай Баранов объяснял следствию, что 5 этаж готовили для сдачи в субаренду, демонтируя перегородки, водопроводные трубы, старую электрическую сеть. Хотя сам Баранов и не присутствовал на заводе в момент пожара, но на суде утверждал, что никакие огневые работы на этаже в злополучный день не проводились, а рабочие занимались лишь уборкой мусора. Ко всему прочему он добавил, что никаких отверстий между 5 и 6 этажом не было.

В ходе следствия экспертам все же удалось установить факт существование двух сквозных отверстий 6,5 см, как раз в очаге возгорания. Эти отверстия образовались после выпадения участков труб, обрезанных болгаркой сверху и снизу.

Последняя экспертиза, проведенная той же организацией также «наиболее вероятной» причиной пожара назвала возникновение короткого замыкания удлинителя на складе автозапчастей «Леком».
Эксперт ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» Виталий Степанов установил, что причина пожара – короткое замыкание в помещении «Леком». Не обращая внимания на то, что до него эксперты установили факт вторичного воздействия огня на полученные образцы проводов.

Последняя экспертиза, проведенная той же организацией также «наиболее вероятной» причиной пожара назвала возникновение короткого замыкания удлинителя на складе автозапчастей «Леком». Появление такой версии позволило «Ланко» воспользоваться страховкой. Специалисты ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» заверили, что искры с 5 этажа, попав через трубу, не могли спровоцировать пожар.
В сентябре 2017 года пострадавшие предприниматели поручили сделать экспертизу научному сотруднику Исследовательского центра исследования пожаров (ИЦЭП) НИИПИиИТОБЖ университета Государственной противопожарной службы МЧС России Сергею Христенко. Специалист определил, что пожар возник из-за проведения демонтажа инженерных систем на нижнем этаже при помощи газовой резки и при использовании отрезной электрической машинки. При этом состояние противопожарной защиты в здании находится в причинно-следственной связи с возникновением, развитием и последствиями пожара. Результаты этого пожарно-технического исследования следствие не заинтересовали, а само дело закрыли.
Фото: iStock.com
«Для уголовного дела заключение этого эксперта не имеет заранее установленной юридической силы, но на базе этой экспертизы должны были усомниться в выводах других экспертиз, в которых мы сами усомнились и обосновали сомнения заключением специалиста. Результаты исследования могли быть основанием для проведения уже судебной экспертизы, но следствие нам в этом отказало и закрыло дело по формальным признакамокончание сроков давности, – объяснил адвокат Роман Сумароков. – На первом этапе у дознания, которое шло по горячим следам, не вызывал сомнений ни очаг, ни причины возгорания, в связи с тем, что на 5 этаже в месте, где проводились работы сотрудниками аффилированной с заводом структуры, было обнаружено сварочное оборудование. В какой-то момент направление хода дознавания поменялось. Отстранили дознавателя старшего лейтенанта Сергеева».
Фото: msutt.ru
Уголовное дело, действительно, кочевало от одного специалиста к другому – за три месяца у него поменялось 4 дознавателя. Завел его по рапорту об обнаружении признаков преступления дознаватель Василеостровского района старший лейтенант Сергеев А.Е., затем с формулировкой о том, что он не обладает «достаточными юридическими познаниями», дело предали майору МЧС Разумову А.В. Последний ушел на больничный, и дело перекочевало к майору МЧС Петрову А.А, который тоже не смог его довести до конца, ввиду подошедшего очередного отпуска. Таким образом, в конце мая 2014 года оно досталось ставшему в этом же году «Лучшим дознавателем России» по версии Всероссийского конкурса профмастерства майору МЧС Андрею Михайлову.
По мнению адвоката, в деле присутствуют признаки коррумпированности. Он отметил, что эксперт Виталий Степанов, заявивший в апреле 2014 года о том, что пожар произошел из-за короткого замыкания проводки, вышел за пределы своих полномочий. Он дал оценку показаний свидетелей, то есть объяснял в экспертизе, каким свидетелем доверяет больше, а каким меньше. «Предвзятость эксперта уже говорит о том, что есть личная заинтересованность, либо у него проблемы с квалификацией, поскольку он проигнорировал выводы всех ранее проведенных экспертиз…», – заключил Сумароков.
«Вложились» в пожар или «как знали»!
ЗАО «Завод имени Козицкого» и аффилированная с ним компания ООО «Ланко» предусмотрительно за полтора месяца до пожара – 29 ноября 2013 года – застраховали помещения завода у ОАО «Страховая группа МСК» более чем на 2 млрд рублей. Через 19 дней подписали уже допсоглашение, согласно которому «Ланко» становится выгодоприобретателем при наступлении страхового случая с объектом «№ 22», в котором и возник пожар.

Более того, «Ланко» получило еще в июне 2013 года предписание от МЧС об устранении нарушений требований пожарной безопасности и оштрафовано на сумму 150 тыс. рублей. В помещениях не было автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в коридорах здания на каждом этаже нет вытяжной противодымной вентиляции. Срок на исправление был определен до 1 марта 2014 года. В момент заключения договора страхования с «СГ «МСК» требования сотрудников МЧС еще не были выполнены. Впрочем, не выполнены они были и к апрелю 2014 года.
Фото: iStock.com
...с точки зрения закона, если предписание МЧС не исполнено, то вовсе не обязательно произойдет пожар.
Юристы, специализирующиеся в области страхования, заметили, что предписания МЧС не служат основанием для отказа в страхования имущества по риску «пожар», так как, с точки зрения закона, если предписание не исполнено, то вовсе не обязательно произойдет пожар.

Страховая компания имеет право самостоятельно оценивать страховой риск и с учетом такой оценки исчисляет страховые тарифы, ставки, надбавки или скидки с ним. Никаких специальных проверок соблюдения норм противопожарной безопасности и наличия неисполненных предписаний органов пожарного надзора страховщик обычно не проводит, несмотря на наличие у него таких полномочий в соответствии с российским законодательством.

«Однако во внутренних правилах страховых компаний часто установлен запрет заключения договоров страхования имущества юридических лиц, если в отношении страхователя, а также собственника, владельца зданий, помещений, земельных участков имеются неисполненные предписания органов пожарного надзора»
рассказала юрист Дювернуа Лигал Елена Волкова.
Волкова также заметила, что в тексте договора страхования указано, что к исключениям из страховых случаев относится повреждение имущества из-за пожара, если причиной возгорания явилось невыполнение предписания пожарных. Но в «рабочей» экспертизе причиной возгорания стало короткое замыкание, и невыполненные указания МЧС никак не связаны с распространением пожара.

Юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Алексей Елисеенко заметил, что важно учитывать, что несоблюдение требований пожарной безопасности, которое привело к возникновению пожара, и, как следствие, к возникновению страхового случая, может свидетельствовать не только об умысле страхователя (выгодоприобретателя), но и, например, о его грубой неосторожности. При этом грубая неосторожность страхователя не рассматривается в судебной практике как основание, которое освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения.
Понесшие убытки бизнесмены считают, что расследование уголовного дела на стадии дознания было курировано высшим руководством МЧС города с целью скрыть ответственность ООО «Ланко», избежать обвинения в нарушении противопожарной безопасности в принадлежащих ему помещениях и получить страховую выплату в свою пользу.

Фото: iStock.com
Бывший арендатор Виктор Торгашов утверждает, что слышал, как во время тушения пожара начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант Леонид Беляев просил одного из представителей руководства ЗАО «Завод им. Козицкого» помочь отремонтировать Гарнизонный клуб.
Фото: clubvks.ru
Гарнизонный клуб ремонтировали в 2013 году и закончили лишь к концу апреля 2014 года – спустя 2 недели после получения нужной экспертизы от МЧС. Среди высокопоставленных должностных лиц на открытии клуба после ремонта также присутствовал председатель Совета директоров завода Борис Иванов.

Никаких госконтрактов на ремонт Гарнизонного клуба МЧС корреспондент «Нового проспекта» не смог обнаружить. На заводе им. Козицкого отказались как-либо комментировать ситуацию. МЧС проигнорировала наши вопросы об источниках финансирования ремонта Гарнизонного клуба.
В 2015 году московская страховая компания ОАО «Страховая группа МСК» выплатила 76 млн рублей ООО «Ланко», а в следующем году уже была ликвидирована (13 июля 2016 – правопреемником ее становится ООО «СГ МСК». Она тоже в скором времени - 2 ноября 2016 года ликвидируется. И затем вступает в ООО СК «ВТБ Страхование».
«Роскошный подарок»
«Наконец-то мы это все сделали! Я хочу вам открыть тайну: мы хотели всего лишь поменять линолеум. Ну, а чем это закончилось, вы видите сами. Пусть это будет подарком для людей, которые служат на пожарном посту. Мы делали это для гарнизона, для людей, для того чтобы здесь было комфортно, чтобы здесь было творчество и философия, чтобы мы могли здесь часто встречаться и говорить о наших проблемах и победах, радоваться и веселиться», – говорил перед десятками собравшихся сослуживцев на сцене актового зала Гарнизонного клуба теперь уже бывший начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант Леонид Беляев 30 апреля 2014 года (ушел в отставку в ноябре 2016 года будучи в должности замминистра МЧС, с июля 2018 года директор Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа).
Фото: vk.com/gkmchsspb
Правда, на офсайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу новости с упоминанием открытия клуба после ремонта было не найти, да и ссылки на них не работали. «Все специально удалили», – говорили арендаторы. Корреспондент также не мог пройти по ссылкам, содержащим информацию юбилейных датах Гарнизонного клуба с упоминанием факта открытия клуба после ремонта. Мы обратились в пресс-службу МЧС за разъяснениями. В ведомстве признались, что ссылки были заблокированы из-за системного сбоя, но теперь они стали открыты.

Предприниматели до сих пор не оставляют надежды добиться справедливости. Они пишут письма генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором сетуют о том, что в ходе расследования были не учтены показания свидетелей и проигнорированы мнения экспертов. Среди просьб предпринимателей, потерявших на десятки миллионов рублей в огне имущество, есть и проведение проверки действий сотрудников МЧС на предмет коррупционного сговора в пользу третьих лиц.
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