Татьяна Бажанова крутит «Глобус» назад

Времени между закрытием сделки и осознанием потери прошло немного. Бажанова решила, что бизнес-центр «Глобус» продан слишком дешево. То ли деньги быстро кончились, то ли расходы на покровителей выросли, но появился иск о признании сделки недействительной. Якобы покупатель ввел банкиров с огромным стажем и опытом работы в заблуждение. Из иска следует, что Бажанова была неверно проинформирована относительно вероятности возбуждения уголовного дела, ее обманули, рассказав о том, что продавать нужно срочно. А теперь, сидя на чемоданах, она решила, что никакой срочности нет. Никаких рисков нет. Продавать нужно было не спеша и значительно дороже.



Если бы все это происходило в 90-х годах, то, скорее всего, у Бажановой все бы получилось. Несколько телефонных звонков – и земля немного изменит траекторию своего движения, повернется вспять, бизнес-центр вернется обратно, а вот деньги…. деньги бы, конечно, не вернулись. Но сейчас двадцать первый век, и кнопочные телефоны больше не работают таким волшебным образом.



Деньги Татьяне Бажановой очень нужны. Временная администрация уже направила заявление в правоохранительные органы «о выявленных фактах, свидетельствующих о признаках наказуемых деяний», как следует из опубликованной ее «информации о состоянии дел». По информации The Bell стоимость услуг по торможению расследования может составлять до 30% от размера выведенных средств. Уголовное дело пока не возбуждено.

