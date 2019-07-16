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Татьяна Бажанова крутит «Глобус» назад
Девяностые годы прошли, а люди остались. Они управляют большими предприятиями, заключают серьезные сделки и по-прежнему считают, что могут управлять вращением Земли по телефону.
Центральный банк отнимает лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга, Агентство по страхованию вкладов изучает дела и находит дыру в балансе на 13 млрд рублей. Владелец банка Сергей Бажанов уезжает за границу, а на хозяйстве остается его жена Татьяна Бажанова.

Бажанова стала ключевым человеком в банке, когда ее муж стал сенатором, и закон запретил ему управлять банком. С 2008 года ни одно серьезное и не очень серьезное решение не принималось без Татьяны Бажановой. Для руководителей банка стало совершенно очевидно, что дыра таких размеров обязательно приведет к уголовному делу. Банк – очень зарегулированная структура с сотнями ограничений, нормативов, законов и подзаконных актов. Баланс банка ежедневно отправляется в Центральный банк, проверки проходят регулярно. Потерять 13 млрд в результате случайной ошибки без злого умысла невозможно. Умысел этот будут искать следователи, обязательно найдут, привлекут владельцев банка к субсидиарной ответственности и собственностью владельцев начнут штопать дыры в балансе.
Фото: Интерпресс / ТАСС
Времени между закрытием сделки и осознанием потери прошло немного. Бажанова решила, что бизнес-центр «Глобус» продан слишком дешево. То ли деньги быстро кончились, то ли расходы на покровителей выросли, но появился иск о признании сделки недействительной. Якобы покупатель ввел банкиров с огромным стажем и опытом работы в заблуждение. Из иска следует, что Бажанова была неверно проинформирована относительно вероятности возбуждения уголовного дела, ее обманули, рассказав о том, что продавать нужно срочно. А теперь, сидя на чемоданах, она решила, что никакой срочности нет. Никаких рисков нет. Продавать нужно было не спеша и значительно дороже.

Если бы все это происходило в 90-х годах, то, скорее всего, у Бажановой все бы получилось. Несколько телефонных звонков – и земля немного изменит траекторию своего движения, повернется вспять, бизнес-центр вернется обратно, а вот деньги…. деньги бы, конечно, не вернулись. Но сейчас двадцать первый век, и кнопочные телефоны больше не работают таким волшебным образом.

Деньги Татьяне Бажановой очень нужны. Временная администрация уже направила заявление в правоохранительные органы «о выявленных фактах, свидетельствующих о признаках наказуемых деяний», как следует из опубликованной ее «информации о состоянии дел». По информации The Bell стоимость услуг по торможению расследования может составлять до 30% от размера выведенных средств. Уголовное дело пока не возбуждено.
Фото: pixabay.com
17 июля Арбитражному суду Санкт-Петербурга предстоит решить судьбу бизнес-центра «Глобус», бывшего ранее штаб-квартирой лишенного лицензии банка МБСП.

А Татьяна Васильевна похоже решила не ждать никаких судебных решений, так как сама уже все для себя решила. И, как в старых не добрых традициях, привлекла к этому процессу ЧОПы и иные организации, устроив настоящие бои без правил на полупустующем пространстве бизнес-центра. Так, в начале июня в сопровождении десятка крепких парней в черных футболках с эмблемой известного спортивного клуба Татьяна Васильевна проследовала в помещение когда-то принадлежавшего ей кабинета в бизнес-центре.

Всех сопровождающих представила охране как своих родственников и, выломав по дороге парочку дверей и срезав три видеокамеры, расположилась в кабинете поливать любимые цветы. Вызванный руководством бизнес-центра наряд полиции после проверки документов у «родственников» доставил всех в 20 отдел полиции, где пожурил и отпустил.

Однако «барыня» не успокоилась и уже в начале июля привлекла более серьезные структуры для силового захвата «Глобуса». Так, 3 июля уже человек 20 спортивных людей, преодолев полосу препятствий, проследовали все в тот же бывший кабинет Бажановой, заявив окружающим, что цветы их «родственницы» требуют постоянного ухода. Снова пришлось вызывать наряд полиции и выдворять «спортсменов» из бизнес-центра.

Можно предположить, что такое упорное стремление г-жи Бажановой попасть на территории ее бывшего предприятия объясняется желанием под прикрытием цветов вынести припрятанные те самые 13 млрд, таинственно исчезнувшие из бюджета лопнувшего банка.
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