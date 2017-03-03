Ученые рассказали об особенностях лечения гриппа во время беременности

Ученые изучили информацию о примерно 6 тысячавх беременных женщинах, которым были назначены противовирусные препараты для лечения гриппа (осельтамивир или занамивир). Сравнение проводилось с данными почти 700 тыс. женщин, вошедших в контрольную группу. В исследование не были включены пациентки, принимавшие указанные ЛС раньше 22 недели беременности, сообщает Ремедиум.



