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3 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Открыто новое химическое соединение для борьбы с диабетом
Ученые из Петербурга обнаружили перспективное вещество в структуре препарата LY2881835.
В Санкт-Петербургском государственном университете открыли новое химическое соединение для борьбы с диабетом II типа. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Группа ученых под руководством профессора СПбГУ Михаила Красавина изучила структуру препарата LY2881835, разработанного американской Eli Lilly, передает abnews.ru. С помощью метода компьютерного моделирования ученые обнаружили в белковой молекуле рецептора «карман», в котором могут располагаться полярные гетероциклические фрагменты, за счет чего увеличивается сродство агонистов к рецептору.

По словам Красавина, сочетание полярных фрагментов со спироциклическом амином, позволило обнаружить соединение, чья полярность оказалась больше, чем у фасиглифама — препарата для лечения диабета II типа, разработанного японской компанией «Такеда». Высокое сродство к рецептору GPR40 в этом соединении сохраняется.
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