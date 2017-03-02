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2 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружена молекула, которая может остановить рак мозга у детей
BET-ингибиторы останавливали развитие опухолевых клеток и вынуждали их трансформироваться в другие клетки.
Ученые Северо-Западного университета штата Иллинойс обнаружили молекулу, которая может остановить развитие диффузной глиомы головного мозга — детской опухоли мозга, которая обычно затрагивает детей до 10 лет. Этот вид рака очень агрессивен и тяжело поддается лечению — обычно диагноз означает, что ребенок умрет в течение года, прогноз пятилетней выживаемости у таких пациентов составляет менее одного процента.
Новое исследование ученых дает пациентам и их родным небольшую надежду: исследователи обнаружили молекулу, которая может остановить развитие опухоли, сообщает medportal.ru. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи изучили, как генетическая мутация вызывает рак, и использовали результаты своих трудов для тестирования эффектов фармакологической терапии опухоли на мышах. Лечение продлило жизнь мышей на 20 дней. Ученые взяли образцы клеточных линий опухоли не подвергавшегося лечению пациента и ввели их в ствол мозга мышей, где они развились в опухоль. Затем они начали лечить мышей ингибиторами бромодомена и экстретерминального домена (BET-ингибиторами) и изучать опухоль. BET-ингибитор уже доказал свою эффективность в лечении нескольких раковых заболеваний.

BET-ингибиторы останавливали развитие опухолевых клеток и вынуждали их трансформироваться в другие клетки. Это остановило рост опухоли. Теперь, по мнению ученых, ингибитор следует начать тестировать на пациентах.

«Насколько нам известно, это самая эффективная молекула для лечения опухоли. Все остальные виды лечения оказались неэффективными», — говорит руководитель команды ученых Али Шилатифард. Он также отмечает, что лучевая терапия глиому не лечит — она лишь добавляет несколько месяцев жизни пациенту.

От себя добавим, что хирургическим путем эту опухоль удалить тоже нельзя, а химиотерапия плохо преодолевает гематоэнцефалический барьер и эффективность ее тоже сомнительна.

Ежегодно в США диффузной глиомой головного мозга заболевает примерно 300 детей, обычно между пятью и девятью годами. Опухоль развивается в мосту головного мозга — области, которая отвечает за многие ключевые функции тела, включая дыхание и частоту сердечных сокращений.



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