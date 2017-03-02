Обнаружена молекула, которая может остановить рак мозга у детей

Ученые Северо-Западного университета штата Иллинойс обнаружили молекулу, которая может остановить развитие диффузной глиомы головного мозга — детской опухоли мозга, которая обычно затрагивает детей до 10 лет. Этот вид рака очень агрессивен и тяжело поддается лечению — обычно диагноз означает, что ребенок умрет в течение года, прогноз пятилетней выживаемости у таких пациентов составляет менее одного процента.