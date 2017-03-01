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1 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Диета повышает эффективность лечения рака
Российские ученые научно подтвердили эффективность ограничения питательных веществ в борьбе со злокачественными опухолями.
Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ исследовали молекулярные механизмы влияния ограничения питательных веществ на нормальные и раковые клетки и проанализировали терапевтические подходы, основанные на применении комбинации ограничения питательных веществ и противораковой терапии. Результаты работы были опубликованы в журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Reviews on Cancer, сообщает пресс-служба университета.
Главный автор статьи, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исследования механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Животовский сказал о том, что ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине.

По словам ученого, регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии. Доказательство подобного подхода явилось основным выводом работы.

Ученые провели детальный анализ более 200 источников, подтвердил перспективность комбинирования химиотерапии и разумно подобранного диетического режима питания, а также использования фармакологических агентов, имитирующих ограничение питательных веществ.

«Как отметил один из рецензентов, изложенные в статье данные могут быть использованы как учеными для дальнейших исследований молекулярных механизмов влияния ограничения питания на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых подходов в клинике при терапии онкологических заболеваний», – отметил Борис Животовский.



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