Диета повышает эффективность лечения рака

Главный автор статьи, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исследования механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Животовский сказал о том, что ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине.По словам ученого, регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии. Доказательство подобного подхода явилось основным выводом работы.Ученые провели детальный анализ более 200 источников, подтвердил перспективность комбинирования химиотерапии и разумно подобранного диетического режима питания, а также использования фармакологических агентов, имитирующих ограничение питательных веществ.«Как отметил один из рецензентов, изложенные в статье данные могут быть использованы как учеными для дальнейших исследований молекулярных механизмов влияния ограничения питания на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых подходов в клинике при терапии онкологических заболеваний», – отметил Борис Животовский.