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28 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
ВОЗ составила список супербактерий, устойчивых к антибиотикам
Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости разработки новых антибиотиков для борьбы с 12 видами опасных организмов.
Эти «приоритетные патогены» представляют наибольшую угрозу для человечества. Некоторые из них способны находить новые пути сопротивления лечению, а также на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям. Многие из этих бактерий являются устойчивыми к действию существующих антибиотиков, поэтому новые лекарства должны быть разработаны в ближайшее время, сообщает «Фармацевтический вестник».
По словам помощника генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кини, для того, чтобы новые антибиотики были созданы в ближайшее время, правительствам разных стран необходимо создать инструменты для стимулирования инвестиций в исследования и разработки.

В последние десятилетия устойчивые к антибиотикам бактерии, такие как Staphylococcus aureus и Clostridium difficile, стали настоящей угрозой для человечества.

В списке «приоритетных патогенов» ВОЗ выделила 3 категории приоритетности, в зависимости от того, насколько срочным является создание антибиотиков: критически высокий, высокий и средний уровень приоритетности. В 1 категорию приоритетности (критически высокий уровень) вошли Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteriaceae. Они могут вызывать смертельные инфекции, такие как сепсис и пневмония. Во 2 и 3 категории вошли бактерии с растущей устойчивостью к антибиотикам, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление.
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