ВОЗ составила список супербактерий, устойчивых к антибиотикам

По словам помощника генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кини, для того, чтобы новые антибиотики были созданы в ближайшее время, правительствам разных стран необходимо создать инструменты для стимулирования инвестиций в исследования и разработки.



В последние десятилетия устойчивые к антибиотикам бактерии, такие как Staphylococcus aureus и Clostridium difficile, стали настоящей угрозой для человечества.



В списке «приоритетных патогенов» ВОЗ выделила 3 категории приоритетности, в зависимости от того, насколько срочным является создание антибиотиков: критически высокий, высокий и средний уровень приоритетности. В 1 категорию приоритетности (критически высокий уровень) вошли Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteriaceae. Они могут вызывать смертельные инфекции, такие как сепсис и пневмония. Во 2 и 3 категории вошли бактерии с растущей устойчивостью к антибиотикам, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление.

