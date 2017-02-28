  • 28 Февраль 2017
USD 01.03.2017 57.9627 +0.0256
USD ММВБ 16:17 57.95580  
EUR 01.03.2017 61.3883 +0.1314
EUR ММВБ 16:17 61.3590  
Нефть($) 28.02.2017 56.20 0.44
Нефть(p) 28.02.2017 3257.50 +26.93
Горизбирком принял документы на референдум по Исаакиевскому собору В Госдуме предлагают отмечать День защитника Отечества в августе Советского хоккеиста Владимира Петрова похоронят 2 марта Чиновников обяжут отчитываться об аккаунтах в соцсетях
28 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые могут создать препарат против старения
Исследователи провели работу со станциями выработки энергии для клеток — митохондриями и обнаружили вещества, играющие важную роль в старении.
Шведские и российские ученые совершили прорыв в области борьбы со старением, проводя эксперименты на мышах. Научная работа велась со станциями выработки энергии для клеток — митохондриями, которые производят всю энергию внутри клетки. Но митохондрии производят и побочные продукты, такие как свободные радикалы и реактивные соединения кислорода, играющие важную роль в старении, передает РИА АМИ.
Вред, который наносят реактивные соединения кислорода, можно предотвратить с помощью антиоксидантов, и в данном научном исследовании использовался синтетический антиоксидант SkQ1, прицельно действующий на митохондрии.

Результат экспериментов показывает, что SkQ1 в питьевой воде тормозит проявление физических признаков старения у мышей.

В научной работе шведские ученые использовали мышей, которые подверглись генетическому воздействию с тем, чтобы ускорить их старение. Эти мыши живут менее года, то есть в два раза меньше, чем обычные мыши, живущие в среднем два года. Признаки старения у этих мышей — снижение веса, более низкая температура тела, остеопороз, более тонкая кожа, заторможенный эстрогенный цикл у самок — появляются уже на сотый день жизни.

Все эти проявления старости замедлились или вообще не возникли у мышей, в чью питьевую воду добавляли малые дозы SkQ1.

«Эта работа имеет большое значение как с теоретической, так и с практической точки зрения. С одной стороны, она показывает ключевую роль активных форм кислорода, вырабатываемых митохондриями, в старении организма млекопитающих. С другой стороны, открывается путь к лечению старения антиоксидантами, специфически нацеленными на митохондрии», — говорит в сообщении для прессы соавтор исследования Владимир Скулачев. Именно он выделил молекулу SkQ1

Следующим шагом станет создание препарата для людей на основе SkQ1. Это лекарство быстро пройдет клинические исследования, и, если его одобрят, появится на рынке уже через два-три года.

Макаров вновь выдвинул Шишлова на пост петербургского омбудсмена В автоматах петербургского метро появятся четыре новых языка Суд продлил арест экс-владельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову до июня Facebook заблокировал страницу депутата Милонова
Политолог: Полтавченко не вернется из отпуска Помощникам депутатов ЗакСа запретили работать без разрешения спикера Макарова В Петербурге грабитель в маске гориллы украл из салона сотовой связи два смартфона В Петербурге воры проломили пол в ювелирном и ушли ни с чем
У входа в метро "Проспект Просвещения" большая давка (ФОТО) В Петербурге ожидается небольшой гололед и мокрый снег СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина Директор Пулковской обсерватории заявил о ее полном переносе на Кавказ

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm