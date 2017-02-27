Эпидемия нападений на врачей: почему так происходит и что делать?

Согласно недавнему исследованию компании MAR CONSULT, 20% врачей отметили участившиеся случаи агрессии. В опросе приняли участие 300 кардиологов из 40 городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Почти поровну распределилось количество врачей, которые сталкивались (54%) и не сталкивались (46%) с агрессивным поведением и угрозами пациентов или их родственников. При этом в поликлинике с подобным поведением сталкиваются несколько чаще (59%), чем в стационаре (52%).«8 из 10 докторов поддерживают введение уголовной ответственности, при этом среди амбулаторных врачей (работающих в поликлиниках) сторонников ужесточения ответственности абсолютное большинство – 95%, среди докторов, работающих в стационаре в больницах, таких меньше – 75%», - говорится в исследовании.Именно фельдшеры «Скорой помощи» первыми попадают под руку буйным пациентам. Причинами, как правило, становятся алкоголь и хамское, неадекватное поведение граждан. Не менее часто жертвами пьяного беспредела становятся работники приемного покоя больницы. На докторов и медсестер бросаются с кулаками, угрожают ножом, стреляют. А вот защиты по-прежнему нет.С одной стороны медиков жалко. Реальные истории о хамском отношении пациентов и их родственников на различных форумах вызывают сочувствие. Но ведь вылечить абсолютно всех больных, особенно после аварий, падений с высоты или тяжелых запущенных хронических заболеваний, невозможно.С другой стороны, претензии пациентов могут быть обоснованными. На рубеже 90-х-2000-х годов со скорой действительно ушло очень много хороших врачей. Сегодня привычной стала ситуация, когда бригады реанимации работают не по своему прямому назначению: забирают с улиц наркоманов и пьяных, констатируют смерть. На свободные ставки зачастую приходят врачи, не имеющие необходимой квалификации.Поэтому имеет смысл говорить не только о защите медиков, но и о том, что население необходимо обеспечить адекватной медпомощью. Но в любом случае, даже если врач или фельдшер не обладает определенным уровнем знаний, это вовсе не значит, что его можно бить. По крайней мере работать лучше от этого он точно не станет.Летом прошлого года чиновники заговорили о том, что нужно ужесточать наказание за избиение врачей. Сейчас на общественном обсуждении находится проект закона, который приравняет нападение на медицинского работника к нападению на полицейского при исполнении. Наказание - от 200 тысяч рублей штрафа до пожизненного.Также в Общественной палате предложили нанимать в скорую помощь вооруженных водителей. Если за рулем будет лицензированный охранник, имеющий право на ношение и применение служебного оружия, это поможет обезопасить медиков. Кроме того, кареты скорой помощи предложили оборудовать бортовыми компьютерами, позволяющими через страховой полис получить исчерпывающую информацию о пациенте. Это могло бы помочь врачам подготовиться к встрече с больным.После инцидента в Петропавловске-Камчатском, где врачи не смогли вовремя приехать к пациенту из-за автохама, возникла инициатива разрешить спецмашинам, в том числе скорой, таранить другие авто, если они мешают проехать в чрезвычайных ситуациях. Также предлагается оснастить машины скорой способностью перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) и передавать сообщение водителям через радиоприемник, чтобы те заранее уступили дорогу. На уровне обсуждения пока остается и штраф до 30 тыс. рублей за отказ пропустить машину скорой помощи.Помогут ли новые законы и общественные инициативы хоть как-то защитить врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников? По мнению экспертов, даже если документы будут приняты и вступят в силу, реально снизить количество нападений можно лишь в том случае, если регулярно будут проходить показательные суды с наказанием обидчиков. Пока же таких прецедентов крайне мало.При этом надо понимать, что одного давления сверху мало. Не секрет, что большинство современных врачей имеют слишком большие амбиции и не умеют, а иногда и не хотят общаться с пациентами. По словам психологов, если врач настроен негативно, то его агрессия будет порождать новую волну раздражения.Кстати, нападения на врачей – не только российская беда. Например, в медицинских учреждениях США разработано специальное руководство по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях. Там на входе в больницу должны быть металлодетекторы, в кабинетах не должно быть тяжелых предметов, которые можно кинуть. Кроме того, в западных странах при возникновении опасности бригада скорой может сразу вызвать полицию.Возможно, кое-что из опыта работы зарубежных коллег стоит перенять. Пока же в лечебных учреждениях, как государственных, так и частных, развернулись настоящие медико-боевые действия. По словам директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, это говорит о том, что медучреждения стали фактически самоуправляемыми, живущими по своим правилам и понятиям, а не по законодательству РФ.А что сами доктора, которые, несмотря ни на что продолжают оставаться в медицине? Профессионально выгорают и становятся равнодушными, вызывая очередную порцию раздражения у пациентов.