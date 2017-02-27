В России проходит II фаза клинических испытаний противораковой ДНК-вакцины

Первая расширенная фаза клинических исследований, завершившаяся в конце прошлого года, показала высокую перспективность новой вакцины, в основе которой лежит плазмида (кольцо ДНК) под названием Еленаген (кстати, названная в честь жены профессора Елены). В нее встроен ген белка р62, являющийся центральным компонентом внутриклеточной системы «поддержания порядка в клетке» — аутофогии, за открытие которой в этом году была присуждена Нобелевская премия.
Изначально Еленаген был изобретен бостонской компанией CureLab Oncology, Inc. в сотрудничестве с учеными из университета Камерино (Италия) и Бостонского университета. Первые исследования проводились на мышах, и они показали, что препарат защищает грызунов от рака.
Далее к проекту присоединились Санкт-Петербургский НИИ гриппа, Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба (Обнинск) и Институт Кавецкого (Киев). В России эксклюзивные права на Еленаген принадлежат сколковской компании ООО «СЛ Онколоджи», которая и проводит клинические исследования в РФ.
Во время клинических исследований первой фазы препарат проверялся на так называемых обреченных онкологических больных с последней прогрессирующей стадией рака. Все эти больные уже исчерпали возможности стандартного лечения, и всё равно опухоль и метастазы у них прогрессировали.
Как рассказал Александр Шнейдер, в исследовании приняли участие петербургский, иркутский и тюменский онкодиспансеры, а также Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.
При применении новой вакцины наилучший эффект наблюдался у пациентов с раком яичников, рассказал проыессор Шнейдер. Исследователям удалось на тот или иной срок остановить прогрессирование заболевания у четырех из шести пациенток.
Также ученые получили замечательный эффект при лечении рака молочной железы: остановили прогрессию у четырех пациентов из восьми.
Кроме того, препарат дал положительный эффект у пациентов с раком почки, легкого и меланомой. Всего в исследовании участвовали 27 волонтеров с различными формами онкологии.
По словам профессора Шнейдера, препарат не сработал у трех больных с раком прямой кишки.
В предстоящих расширенных клинических испытаниях, кроме рака молочной железы и яичников препарат решено опробовать на опухолях мозга. В данных клинических исследованиях примет участие Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, один из лучших в мире. Договор о стратегическом партнерстве уже заключен.
Сегодня стало ясно, что препарат мощно подавляет хронические воспаления различной этиологии, например, играющие роль при диабете второго типа, остеопорозе, псориазе, различных психических заболеваниях, метаболических расстройствах, сепсисе.
В 2017 году в России ученые начинают серию клинических исследований в области хронических заболеваний. Уже сформированы научные партнерства с несколькими федеральными центрами, а также с Первым московским государственным медицинским университетом И. М. Сеченова. Исследователи запускают комплексную программу клинических исследований генного препарата, которая будет вестись не только в РФ, но и в мире.