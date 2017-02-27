В России проходит II фаза клинических испытаний противораковой ДНК-вакцины

Первая расширенная фаза клинических исследований, завершившаяся в конце прошлого года, показала высокую перспективность новой вакцины, в основе которой лежит плазмида (кольцо ДНК) под названием Еленаген (кстати, названная в честь жены профессора Елены). В нее встроен ген белка р62, являющийся центральным компонентом внутриклеточной системы «поддержания порядка в клетке» — аутофогии, за открытие которой в этом году была присуждена Нобелевская премия.Изначально Еленаген был изобретен бостонской компанией CureLab Oncology, Inc. в сотрудничестве с учеными из университета Камерино (Италия) и Бостонского университета. Первые исследования проводились на мышах, и они показали, что препарат защищает грызунов от рака.Далее к проекту присоединились Санкт-Петербургский НИИ гриппа, Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба (Обнинск) и Институт Кавецкого (Киев). В России эксклюзивные права на Еленаген принадлежат сколковской компании ООО «СЛ Онколоджи», которая и проводит клинические исследования в РФ.Во время клинических исследований первой фазы препарат проверялся на так называемых обреченных онкологических больных с последней прогрессирующей стадией рака. Все эти больные уже исчерпали возможности стандартного лечения, и всё равно опухоль и метастазы у них прогрессировали.Как рассказал Александр Шнейдер, в исследовании приняли участие петербургский, иркутский и тюменский онкодиспансеры, а также Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.При применении новой вакцины наилучший эффект наблюдался у пациентов с раком яичников, рассказал проыессор Шнейдер. Исследователям удалось на тот или иной срок остановить прогрессирование заболевания у четырех из шести пациенток.Также ученые получили замечательный эффект при лечении рака молочной железы: остановили прогрессию у четырех пациентов из восьми.Кроме того, препарат дал положительный эффект у пациентов с раком почки, легкого и меланомой. Всего в исследовании участвовали 27 волонтеров с различными формами онкологии.По словам профессора Шнейдера, препарат не сработал у трех больных с раком прямой кишки.В предстоящих расширенных клинических испытаниях, кроме рака молочной железы и яичников препарат решено опробовать на опухолях мозга. В данных клинических исследованиях примет участие Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, один из лучших в мире. Договор о стратегическом партнерстве уже заключен.Сегодня стало ясно, что препарат мощно подавляет хронические воспаления различной этиологии, например, играющие роль при диабете второго типа, остеопорозе, псориазе, различных психических заболеваниях, метаболических расстройствах, сепсисе.В 2017 году в России ученые начинают серию клинических исследований в области хронических заболеваний. Уже сформированы научные партнерства с несколькими федеральными центрами, а также с Первым московским государственным медицинским университетом И. М. Сеченова. Исследователи запускают комплексную программу клинических исследований генного препарата, которая будет вестись не только в РФ, но и в мире.