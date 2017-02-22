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22 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Новые противомикробные вещества смогут побороть золотистый стафилококк
Химические соединения, которые смогут нейтрализовать стафилококк – возбудителя внутрибольничных инфекций, запатентовали российские ученые.
Соединения проявляют в 2–3 раза более выраженное бактерицидное действие в отношении золотистого стафилококка, чем распространенные в медицинской практике антисептические препараты. Авторами изобретенного способа и новых соединений стали ученые кафедры органической химии ПГНИУ профессор Андрей Масливец, старший преподаватель Максим Дмитриев, Павел Мелюхин и их коллеги из лаборатории «Бактерицид» химического факультета, передает gmpnews.ru.

«Эти вещества могут быть использованы в фармации для разработки новых лекарственных препаратов, обладающих противомикробной активностью. На сегодняшний день мы зафиксировали только противомикробное действие, но не исключены и другие их полезные свойства», – говорит Андрей Масливец

Запатентованные соединения прошли испытания на микроорганизмах золотистого стафилококка, которые являются возбудителями множества болезней – от респираторных и кожных до заболеваний сердца и костного мозга. Кроме того, золотистый стафилококк – наиболее частая причина внутрибольничных инфекций, именно он вызывает послеоперационные раневые осложнения. До 50% людей являются носителями этих бактерий.

Сейчас разработчики готовятся представить изобретение в конкурсе федеральной программы по поддержке стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности «Старт».

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