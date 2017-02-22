Новые противомикробные вещества смогут побороть золотистый стафилококк

«Эти вещества могут быть использованы в фармации для разработки новых лекарственных препаратов, обладающих противомикробной активностью. На сегодняшний день мы зафиксировали только противомикробное действие, но не исключены и другие их полезные свойства», – говорит Андрей МасливецЗапатентованные соединения прошли испытания на микроорганизмах золотистого стафилококка, которые являются возбудителями множества болезней – от респираторных и кожных до заболеваний сердца и костного мозга. Кроме того, золотистый стафилококк – наиболее частая причина внутрибольничных инфекций, именно он вызывает послеоперационные раневые осложнения. До 50% людей являются носителями этих бактерий.Сейчас разработчики готовятся представить изобретение в конкурсе федеральной программы по поддержке стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности «Старт».