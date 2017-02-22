Новая методика поможет выявить аутизм у младенцев

По словам автора исследований, директора института отклонений развития Джозефа Пивен, это первый эффективный маркер, способный предсказать аутизм в таком возрасте. «По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, вероятность появления ребенка больного аутизмом в семье, где уже есть больной ребенок, варьируется от 2 до 18%», — сказал он.Новое исследование является экспериментальным, добавил Пивен. Оно коснулось только грудничков с высоким риском аутизма. До сих пор непонятно, будет ли этот метод эффективным для прогнозирования заболевания в здоровых семьях, однако раннее обнаружение болезни позволит более эффективно влиять на ее течение, воздействуя на пациента в том возрасте, когда его мозг более пластичен и лучше поддается коррекции. Кроме того, результаты МРТ теста помогут выявить причины болезни на клеточном уровне.Отметим, в настоящее время средний возраст диагноза составлял около 4 лет. Факторы риска аутизма до конца не известны. Согласно современным представлениям, причиной этого заболевания может являться сочетание генетических мутаций и факторов внешней среды, например, появление ребенка у пожилых родителей. Исследования, направленные на борьбу с этим заболеванием приобретают все большую актуальность, так как по данным ВОЗ, количество детей с этим диагнозом ежегодно увеличивается на 13%. По статистике США аутизм определен у одного из 68 детей, хотя еще сорок лет назад аутизмом болел один из 5 тыс. человек.