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22 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Новая методика поможет выявить аутизм у младенцев
С помощью нового метода МРТ сканирования мозга ученые из университета Северной Каролины научились с точностью до 80% определять, у кого из малышей, имеющих старших братьев или сестер, больных аутизмом, впоследствии будет диагностировано это заболевание.
В тестировании метода приняли участие 109 детей, в семье которых отмечены случаи аутизма. Томография мозга, проведенная в 6 месяцев, в 12 месяцев и затем в двухлетнем возрасте показала значительный рост объема мозга в течение первого года жизни у младенцев, которые впоследствии обнаружат признаки аутизма, передает РИА АМИ.
По словам автора исследований, директора института отклонений развития Джозефа Пивен, это первый эффективный маркер, способный предсказать аутизм в таком возрасте. «По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, вероятность появления ребенка больного аутизмом в семье, где уже есть больной ребенок, варьируется от 2 до 18%», — сказал он.

Новое исследование является экспериментальным, добавил Пивен. Оно коснулось только грудничков с высоким риском аутизма. До сих пор непонятно, будет ли этот метод эффективным для прогнозирования заболевания в здоровых семьях, однако раннее обнаружение болезни позволит более эффективно влиять на ее течение, воздействуя на пациента в том возрасте, когда его мозг более пластичен и лучше поддается коррекции. Кроме того, результаты МРТ теста помогут выявить причины болезни на клеточном уровне.

Отметим, в настоящее время средний возраст диагноза составлял около 4 лет. Факторы риска аутизма до конца не известны. Согласно современным представлениям, причиной этого заболевания может являться сочетание генетических мутаций и факторов внешней среды, например, появление ребенка у пожилых родителей. Исследования, направленные на борьбу с этим заболеванием приобретают все большую актуальность, так как по данным ВОЗ, количество детей с этим диагнозом ежегодно увеличивается на 13%. По статистике США аутизм определен у одного из 68 детей, хотя еще сорок лет назад аутизмом болел один из 5 тыс. человек.


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