Предложен новый метод терапии генетического заболевания нервной системы

Современная медицина способна только снижать выраженность симптомов болезни Хантингтона, но не может ни замедлить, ни предотвратить развитие заболевания. Антисмысловая терапия позволяет ингибировать трансляцию патогенного белка с помощью введения олигонуклеотидов, комплементарных кодирующей этот белок мРНК.Болезнь Хантингтона является нейродегенеративным заболеванием, вызываемым удлинением CAG/CTG триплетного повтора в участке гена HTT, кодирующем белок хантингтина. При мутации гена белок и информационная РНК повреждают нервные клетки головного мозга.Разработанный на основе комбинации ДНК и закрытой нуклеиновой кислоты антисмысловой олигонуклеотид способен образовывать гибрид с последовательностью CTG в гене HTT. В ходе лабораторных экспериментов с клеточными линиями пациентов, страдающих болезнью Хантингтона, было показано, что при таком подходе значительное сокращается выработка информационной РНК и белка хантингтина.В настоящее время разработка ученых находится на ранней стадии испытаний – еще даже не были проведены доклинические исследования на мышах.