Создана вакцина против малярии с эффективностью 100%

Вакцина PfSPZ-CVac создана на основе живых малярийных плазмодиев. Для участия в ее исследованиях было отобрано 67 здоровых добровольцев, ранее не болевших малярией. Участникам внутривенно вводилось различное количество очищенных плазмодиев, выделенных из слюнных желез комаров. Непосредственно перед, во время и после вакцинации добровольцы принимали хлорохин. Через 10 недель после последней инъекции и отмены хлорохина было проведено контролируемое инфицирование малярией.Максимальный иммунный ответ был зарегистрирован в подгруппе из 9 волонтеров, которым были введены три максимальные дозы (5.12 × 104) экспериментального препарата с периодичностью 28 дней. В этой группе никто из добровольцев не был инфицирован малярией, что свидетельствует о 100% эффективности вакцины. В других группах, в которых были использованы иные схемы введения, вакцина подействовала в 33-67% случаев.Создатели PfSPZ-CVac рассчитывают, что после оптимизации схемы иммунизации новая вакцина может быть использована в рамках масштабных программ вакцинации в регионах с высоким распространением малярии.