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20 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создана вакцина против малярии с эффективностью 100%
Вакцина PfSPZ-CVac создана на основе живых малярийных плазмодиев.
Исследователи из Тюбингенского университета и германского Центра по исследованию инфекционных заболеваний в сотрудничестве с компанией Sanaria разработали вакцину PfSPZ-CVac, эффективность которой по результатам клинических исследований достигает 100%. Полученные данные ученые опубликовали в журнале Nature, передает Ремедиум.

Вакцина PfSPZ-CVac создана на основе живых малярийных плазмодиев. Для участия в ее исследованиях было отобрано 67 здоровых добровольцев, ранее не болевших малярией. Участникам внутривенно вводилось различное количество очищенных плазмодиев, выделенных из слюнных желез комаров. Непосредственно перед, во время и после вакцинации добровольцы принимали хлорохин. Через 10 недель после последней инъекции и отмены хлорохина было проведено контролируемое инфицирование малярией.

Максимальный иммунный ответ был зарегистрирован в подгруппе из 9 волонтеров, которым были введены три максимальные дозы (5.12 × 104) экспериментального препарата с периодичностью 28 дней. В этой группе никто из добровольцев не был инфицирован малярией, что свидетельствует о 100% эффективности вакцины. В других группах, в которых были использованы иные схемы введения, вакцина подействовала в 33-67% случаев.

Создатели PfSPZ-CVac рассчитывают, что после оптимизации схемы иммунизации новая вакцина может быть использована в рамках масштабных программ вакцинации в регионах с высоким распространением малярии.

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