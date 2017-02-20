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20 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Каждый пятый россиянин страдает ожирением
Примерно 18,4% мужчин в нашей стране, а это около 29 млн человек, имеют лишний вес и проблемы со здоровьем.
В России 18,4% мужчин имеют ожирение, это около 29 млн человек. И именно столько мужчин в той или иной степени могут иметь гипогонадизм (синдром, сочетающий дисфункцию половых желез и расстройство выработки половых гормонов), распространенность которого при ожирении составляет 25-70%.

Об этом в ходе вебинара «Стареем без старости. Адаптация мужского организма к возрастным изменениям: эндокринологические и андрологические аспекты» сообщила заведующая отделением терапии с группой патологии метаболизма и ожирения ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава Екатерина Трошина, передает РИА АМИ.
Ранее заместитель главного диетолога России, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева сообщала, что употребление рыбы помогает бороться с ожирением, а также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

По ее словам, в жирной морской рыбе содержатся ценные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) семейства Омега-3, витамины А, D, которые в том числе необходимы для зрения, кожи и функции мозга, а также для беременных женщин.

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