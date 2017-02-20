Каждый пятый россиянин страдает ожирением

В России 18,4% мужчин имеют ожирение, это около 29 млн человек. И именно столько мужчин в той или иной степени могут иметь гипогонадизм (синдром, сочетающий дисфункцию половых желез и расстройство выработки половых гормонов), распространенность которого при ожирении составляет 25-70%.



Об этом в ходе вебинара «Стареем без старости. Адаптация мужского организма к возрастным изменениям: эндокринологические и андрологические аспекты» сообщила заведующая отделением терапии с группой патологии метаболизма и ожирения ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава Екатерина Трошина, передает РИА АМИ.

