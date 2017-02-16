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16 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Китайские ученые добились успехов в терапии ВИЧ моноклональными антителами
Моноклональное антитело ибализумаб (ibalizumab) китайской компании TaiMed продемонстрировало убедительные результаты в терапии ВИЧ-инфекции по итогам клинических исследований III фазы.
Данные клинических исследований на конференции по ретровирусным и оппортунистическим заболеваниям представили представители компании Theratechnologies, владеющей правами на ибализумаб на территории США, передает Ремедиум.
После 24 недель терапии экспериментальным моноклональным антителом количество CD4+ Т-клеток у ВИЧ-положительных пациентов в среднем увеличилось на 48 кл/мкл. Предыдущие исследования показали, что 83% пациентов достигли снижения вирусной нагрузки более чем на 0,5 log10 через 7 дней после введения первой нагрузочной дозы ибализумаба (2000 мг). Через 24 недели терапии сокращение вирусной нагрузки составило 1,6 log10, а у 48% пациентов наблюдалось снижение на 2,0 log10.

В случае регистрации лекарственного препарата Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.

Моноклональное тело ибализумаб связывается с CD4 рецепторами T-клеток и подавляет процесс проникновения вируса в клетку человека. Разработку ибализумаба начала американская компания Tanox, однако в 2007 году права на препарат были приобретены TaiMed. В 2014 году FDA выдала разрешение на проведение клинических исследований ибализумаба на территории США.

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