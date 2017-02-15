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15 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России разработали биоконсервант нового поколения
Лекарственное средство с пробиотическим эффектом превосходит импортные консерванты по биологическим и экономическим показателям.
Ученые кафедры микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с помощью методов клеточной инженерии получили новый штамм молочнокислых бактерий, способных вырабатывать антибиотики широкого спектра действия. Работа опубликована в журнале Journal of Hygienic Engineering and Design, передает РИА АМИ.
По сообщению главного автора статьи Лидии Стояновой, ведущего научного сотрудника кафедры микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, методом клеточной инженерии, а именно слиянием протопластов двух родственных штаммов лактококков с низкой низинсинтезирующей активностью, микробиологи получили эффективный рекомбинантный штамм, синтезирующий новый антибиотический комплекс широкого спектра действия, состоящий из разных классов биологически активных метаболитов.

Ученые провели широкий спектр исследований, включая классические микробиологические и молекулярно-генетические методы идентификации природных и рекомбинантных штаммов лактококков, изучили их пробиотические свойства, спектр антимикробного действия, антиоксидантную активность и выживаемость в условиях желудочно-кишечного тракта.

Стоянова рассказала, что был получен химически чистый препарат. Изучили его токсикологические свойства и показали его преимущества перед известным бактериоцином — низином.

Таким образом, на основе рекомбинантного штамма Lactococcus lactis ssp. ученые разработали биоконсервант нового поколения с пробиотическим эффектом, который превосходит импортные консерванты по биологическим и экономическим показателям.
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