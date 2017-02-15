В России разработали биоконсервант нового поколения

По сообщению главного автора статьи Лидии Стояновой, ведущего научного сотрудника кафедры микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, методом клеточной инженерии, а именно слиянием протопластов двух родственных штаммов лактококков с низкой низинсинтезирующей активностью, микробиологи получили эффективный рекомбинантный штамм, синтезирующий новый антибиотический комплекс широкого спектра действия, состоящий из разных классов биологически активных метаболитов.Ученые провели широкий спектр исследований, включая классические микробиологические и молекулярно-генетические методы идентификации природных и рекомбинантных штаммов лактококков, изучили их пробиотические свойства, спектр антимикробного действия, антиоксидантную активность и выживаемость в условиях желудочно-кишечного тракта.Стоянова рассказала, что был получен химически чистый препарат. Изучили его токсикологические свойства и показали его преимущества перед известным бактериоцином — низином.Таким образом, на основе рекомбинантного штамма Lactococcus lactis ssp. ученые разработали биоконсервант нового поколения с пробиотическим эффектом, который превосходит импортные консерванты по биологическим и экономическим показателям.