Ученые изобрели специальную терапию для борьбы с повышенным холестерином

Эта особенная мутация не позволяет печени вырабатывать белок PCSK9, который циркулирует в крови и расщепляет другой белок на поверхности сосудов. Вот этот второй белок и устраняет холестерин. Чем скорее происходит расщепление, тем выше будет показатель холестерина. Однако отсутствие PCSK9 в связи с генетической мутацией способствует более высокой концентрации второго белка и низкому уровню холестерина, передает электронная газета «Век».
Ранее эксперты уже создавали такие антитела, которые устраняли PCSK9 из крови. Это подход показал высокую эффективность, однако стоимость препаратов на основе антител очень высока. К тому же, их нужно применять каждые 2-4 недели. Так, компания AstraZeneca заявила о возможности отредактировать геном. В результате этого уровень холестерина стал еще ниже, чем в случае применения антител. Однако, ученые высказывают некоторое беспокойство по поводу того, что редактирование генома может способствовать возникновению обширных мутаций и рака.
Британские ученые, в свою очередь, доказали: снижение холестерина обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых болезней. Они утверждают, что если концентрация холестерина в организме станет хоть немного похожей на ту, с какой человек был рожден, то вероятность появления инсульта, инфаркта и смерти от сердечных болезней сократится на треть. Свои выводы специалисты сделали в результате анализа данных 10 исследований, в котором принимали участие 5000 человек с завышенными показателями холестерина в крови. Исследователи утверждают, что достичь такого заметного снижения концентрации холестерина предоставляется возможным в пожилом возрасте только благодаря употреблению определенных лекарств и ведению здорового образа жизни.