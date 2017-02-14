Ученые изобрели специальную терапию для борьбы с повышенным холестерином

Эта особенная мутация не позволяет печени вырабатывать белок PCSK9, который циркулирует в крови и расщепляет другой белок на поверхности сосудов. Вот этот второй белок и устраняет холестерин. Чем скорее происходит расщепление, тем выше будет показатель холестерина. Однако отсутствие PCSK9 в связи с генетической мутацией способствует более высокой концентрации второго белка и низкому уровню холестерина, передает электронная газета «Век».Ранее эксперты уже создавали такие антитела, которые устраняли PCSK9 из крови. Это подход показал высокую эффективность, однако стоимость препаратов на основе антител очень высока. К тому же, их нужно применять каждые 2-4 недели. Так, компания AstraZeneca заявила о возможности отредактировать геном. В результате этого уровень холестерина стал еще ниже, чем в случае применения антител. Однако, ученые высказывают некоторое беспокойство по поводу того, что редактирование генома может способствовать возникновению обширных мутаций и рака.Британские ученые, в свою очередь, доказали: снижение холестерина обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых болезней. Они утверждают, что если концентрация холестерина в организме станет хоть немного похожей на ту, с какой человек был рожден, то вероятность появления инсульта, инфаркта и смерти от сердечных болезней сократится на треть. Свои выводы специалисты сделали в результате анализа данных 10 исследований, в котором принимали участие 5000 человек с завышенными показателями холестерина в крови. Исследователи утверждают, что достичь такого заметного снижения концентрации холестерина предоставляется возможным в пожилом возрасте только благодаря употреблению определенных лекарств и ведению здорового образа жизни.