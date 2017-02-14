В России разработан первый препарат для больных рассеянным склерозом

«Это исключительно российские разработки, они запатентованы. Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», - объясняет замдиректор института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов.По словам Александра Габибова, больным рассеянным склерозом выписывают иностранные препараты, например, Копаксон. Также в России и по всему миру применяются несколько дженериков. «Лечение применяемым сейчас Копаксоном стоит тысячи долларов. Я думаю, что наш препарат будет гораздо дешевле», - отметил Габибов.В настоящее время на различных стадиях клинических исследований находятся десятки новых методов лечения рассеянного склероза. Российские центры включены во многие международные исследовательские программы, позволяющие пациентам получать терапию самыми новыми и перспективными препаратами, отмечается на сайте научно-практического центра рассеянного склероза ИМН РАН.По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015 году число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. По данным профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И.Пирогова Алексея Бойко, в России рассеянным склерозом больны не менее 150 тыс. человек.