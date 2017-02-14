  • 14 Февраль 2017
USD 15.02.2017 57.7388 -0.3231
USD ММВБ 15:17 57.72350  
EUR 15.02.2017 61.2955 -0.4707
EUR ММВБ 15:17 61.2990  
Нефть($) 14.02.2017 56.14 +1.01
Нефть(p) 14.02.2017 3241.46 +40.51
Лимпопо, Кончита Вурст и "Гарольд Гитлер" Советник президента США по нацбезопасности Флинн покинул свой пост Захарова и Пушков прокомментировали "конфликт России с Лимпопо" Полтавченко предложил продлить программу маткапитала
14 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России разработан первый препарат для больных рассеянным склерозом
Завершена первая стадия клинических испытаний препарата под названием Ксемус. На рынке лекарство может появиться после 2020 года.
Работа по созданию нового препарата проводится совместно с петербургской компанией «Фармсинтез», институтом неврологии Российской академии наук, центром по лечению рассеянного склероза в Санкт-Петербурге (ГКБ № 31) и с другими медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
«Это исключительно российские разработки, они запатентованы. Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», - объясняет замдиректор института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов.

По словам Александра Габибова, больным рассеянным склерозом выписывают иностранные препараты, например, Копаксон. Также в России и по всему миру применяются несколько дженериков. «Лечение применяемым сейчас Копаксоном стоит тысячи долларов. Я думаю, что наш препарат будет гораздо дешевле», - отметил Габибов.

В настоящее время на различных стадиях клинических исследований находятся десятки новых методов лечения рассеянного склероза. Российские центры включены во многие международные исследовательские программы, позволяющие пациентам получать терапию самыми новыми и перспективными препаратами, отмечается на сайте научно-практического центра рассеянного склероза ИМН РАН.

По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015 году число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. По данным профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И.Пирогова Алексея Бойко, в России рассеянным склерозом больны не менее 150 тыс. человек.

В Петербурге побит температурный максимум за 22 года Милонов пообещал выражаться аккуратнее после слов о предках депутатов Резника и Вишневского В Петербурге запущена противоугонная система «Паутина» Смольный утвердил три сценария развития города до 2035 года
В Западном военном округе объявили внезапную проверку боеготовности Строители намыва на Крестовском пожаловались Путину на Смольный УФАС наложил на Кронштадский морской завод штрафы в связи с ремонтом «Авроры» Пассажиры автобуса, курсирующего по Невскому, получат в подарок валентинки
Водоканал: Рекультивация полигона – приоритетная задача предприятия Верховный суд подтвердил законность сноса части дома Мордвиновых на Театральной площади На Зверинской улице сносят фасад дома 1901 года постройки Петербургский метрополитен потратит 20 млрд рублей на новые составы и видеокамеры

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm