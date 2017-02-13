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13 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые предложили план по снижению цен на противоопухолевые лекарства
Международная группа ученых призвала закончить эру лекарственных средств стоимостью более 100 тысяч долларов в год.
Представителям фундаментальной науки было предложено не просто продавать права на свои наработки крупным фармацевтическим корпорациям, а сотрудничать с небольшими фарпроизводствами, компаниями по производству дженериков и некоммерческими организациями. Свой план по снижению стоимости создания новых ЛС исследователи опубликовали в журнале Cell, пишет Reuters.
Главным обоснованием для поддержания высокой стоимости лекарств являются расходы на проведение масштабных клинических исследований, которые необходимы для получения регистрационного удостоверения. Однако если речь идет о современных методах лечения рака, то подобные исследования уже неактуальны. В качестве примера приводится препарат Xalkori компании Pfizer, в поддержку его заявки на регистрацию были проведены клинические исследования при участии 347 пациентов.

Одним из вариантов решения проблемы высокой стоимости ЛС авторы работы предлагают увеличить количество новых лекарственных средств, разработанных научными сообществами. В настоящее время в мире существует около 150 научных центров по созданию препаратов, 80% из них занимаются разработкой противоопухолевых терапий. В будущем, по мнению авторов проектов, научные сообщества будут заниматься не только выпуском своей продукции на рынок, но и утверждением ценовой политики.
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