Договор аренды земельного участка был расторгнут в судебном порядке в сентябре 2014-го. В Смольном тогда заявили, что это связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу: вдоль Малой Невки планируется обустроить пешеходную набережную
, а также общедоступный пляж, для чего вся береговая инфраструктура должна быть снесена. Спустя год участок яхт-клуба на береговой линии был освобожден, правда не рабочими Центра повышения эффективности использования госимущества, которые традиционно осуществляют снос построек, а вспыхнувшим за два дня до официального сноса пожаром. С того момента парусный клуб полностью переместился на воду.
Договор водопользования сегодня находится в руках компании «Яхт-клуб «Крестовский». Его в апреле 2014 года компании передал с согласия комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности бывший правообладатель - ООО «Балтэкспресс-Альфа». Вероятно, все это было проделано с легкой руки того же Денисова.
«Срок действия договора водопользования — до 31 декабря 2017 года. Отчеты о выполнении условия водопользования в Невско-Ладожское бассейновое водное управление представляются своевременно. На основании изложенного основания для расторжения договора водопользования у Невско-Ладожского бассейнового водного управления отсутствуют», — сообщила «Санкт-Петербург.ру» исполняющий обязанности руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Анна Кузнецова.
Такая ситуация невыгодна для обеих сторон: у Логинова нет территории, где он мог бы использовать по назначению свои понтоны, в то время как у Денисова есть акватория, но нет необходимого для существования парусного клуба оборудования.