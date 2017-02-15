Несмотря на то, что должность топ-менеджера занимал Денисов, фактически «куратором» и идейным вдохновителем проекта был именно Владимир Логинов, который уже 58 лет живет парусным спортом. За его плечами не только воскрешение Санкт-Петербургского парусного клуба, но и возрождение международной Балтийской регаты, многолетний опыт в роли президента Санкт-Петербургского парусного союза и вице-президента всероссийского парусного союза. Еще в молодости он неоднократно выигрывал самые разные состязания: четырехкратный чемпион Советского Союза в разных классах яхт, двукратный чемпион Профсоюзов СССР, победитель многих международных регат, мастер спорта международного класса.



В 2011 году Денис Денисов как генеральный директор «Русского яхтинга» осуществил заем в размере 3,5 млн рублей у компании «Regaliter Services Inc». Та впоследствии отдала право на долг компании «Сорям Файнанс Корп.», с которой они делят юридический адрес на Виргинских островах и абонентский ящик. Долг «Сорям» решила вернуть долями и имуществом парусного клуба. Так, в ноябре 2013 года в собственность компании «Сорям Файнанс Корп.» перешли 51% ООО «Балтэкспресс-Альфа», принадлежавшие ранее «Русскому яхтингу», и все имущество «Русского яхтинга», в том числе 45 понтонов. Логинов, который в один момент лишился права собственности на имущество яхт-клуба, договоров аренды земли и водопользования, а главное, юридического права влиять на жизнь своего детища, утверждает, что Денисов, обставляя эти дела, прибегал к подделке подписей.



Согласно ст. 327 УК РФ, фальсификация подписей наказывается лишением свободы до четырех лет. И полиция действительно заинтересовалась произошедшим, однако для Денисова этот интерес не проявился в каких-либо юридических последствиях, а со слов юриста Сергея Дроздова, расследование уголовного дела сейчас и вовсе «замороженно».



Не будучи уверенным в том, что органы смогут найти состав преступления в действиях Денисова, 23 октября 2014 года Владимир Логинов обратился в арбитражный суд, где требовал признать недействительной сделку, по которой имущество «Русского яхтинга» оказалось в собственности у компании «Сорям Файнанс Корп.». И 25 октября 2016 года суд удовлетворил иск вице-президента Санкт-Петербургского парусного союза.

