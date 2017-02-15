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Михаил Грачев
Пан или пропал: кто спасет Санкт-Петербургский парусный клуб
Спасение оплота петербургского парусного спорта фактически находится в руках чиновников.
фото: RusYachting
Самый старый и авторитетный петербургский парусный клуб сегодня переживает один из тяжелейших кризисов в своей истории, и это никак не связанно с зимним периодом. Созданный в 1887 году под шефством великого князя Александра Михайловича Романова Санкт-Петербургский парусный клуб (яхтенный порт «Крестовский») из-за разногласий владельцев, судебных тяжб и бюрократических проволочек рискует, как минимум, перестать работать на одно лето и, как максимум, уйти в историю, так и не став «тем самым местом», где Россия растит своих чемпионов по парусному спорту.

Свое начало текущая ситуация берет в 2013 году. Тогда Санкт-Петербургский парусный клуб представлял собой сложную конструкцию из трех фирм, у каждой из которых была своя роль в структуре клуба: ООО «Русский яхтинг», ООО «Балтэкспресс-Альфа» и ООО «Яхт-клуб «Крестовский».

По 30% «Русского яхтинга» принадлежали вице-президенту Всероссийской федерации по парусному спорту Владимиру Логинову, Наталии Стржалковской (жене Владимира Стржалковского, бывшего замминистра экономического развития и экс-директора «Норильского никеля» — прим. ред.) и основателю известной сети ресторанов «XXXX» Дмитрию Соколову. Оставшимися 10% владел генеральный директор всех трех «китов» парусного клуба Денис Денисов. «Русский яхтинг» являлся владельцем 45 понтонов и другого имущества «Крестовского».

Договор об аренде земельного участка на берегу Малой Невки и договор водопользования были заключены на «Балтэкспресс-Альфа». Учредителем компании на 51% было ООО «Русский яхтинг», на оставшиеся 49% - частные лица. Оперативным управлением и организацией текущей деятельности парусного клуба занималось ООО «Яхт-клуб «Крестовский», учрежденное единолично Денисовым.
фото: "Фонтанка.ру"
Несмотря на то, что должность топ-менеджера занимал Денисов, фактически «куратором» и идейным вдохновителем проекта был именно Владимир Логинов, который уже 58 лет живет парусным спортом. За его плечами не только воскрешение Санкт-Петербургского парусного клуба, но и возрождение международной Балтийской регаты, многолетний опыт в роли президента Санкт-Петербургского парусного союза и вице-президента всероссийского парусного союза. Еще в молодости он неоднократно выигрывал самые разные состязания: четырехкратный чемпион Советского Союза в разных классах яхт, двукратный чемпион Профсоюзов СССР, победитель многих международных регат, мастер спорта международного класса.

В 2011 году Денис Денисов как генеральный директор «Русского яхтинга» осуществил заем в размере 3,5 млн рублей у компании «Regaliter Services Inc». Та впоследствии отдала право на долг компании «Сорям Файнанс Корп.», с которой они делят юридический адрес на Виргинских островах и абонентский ящик. Долг «Сорям» решила вернуть долями и имуществом парусного клуба. Так, в ноябре 2013 года в собственность компании «Сорям Файнанс Корп.» перешли 51% ООО «Балтэкспресс-Альфа», принадлежавшие ранее «Русскому яхтингу», и все имущество «Русского яхтинга», в том числе 45 понтонов. Логинов, который в один момент лишился права собственности на имущество яхт-клуба, договоров аренды земли и водопользования, а главное, юридического права влиять на жизнь своего детища, утверждает, что Денисов, обставляя эти дела, прибегал к подделке подписей.

Согласно ст. 327 УК РФ, фальсификация подписей наказывается лишением свободы до четырех лет. И полиция действительно заинтересовалась произошедшим, однако для Денисова этот интерес не проявился в каких-либо юридических последствиях, а со слов юриста Сергея Дроздова, расследование уголовного дела сейчас и вовсе «замороженно».

Не будучи уверенным в том, что органы смогут найти состав преступления в действиях Денисова, 23 октября 2014 года Владимир Логинов обратился в арбитражный суд, где требовал признать недействительной сделку, по которой имущество «Русского яхтинга» оказалось в собственности у компании «Сорям Файнанс Корп.». И 25 октября 2016 года суд удовлетворил иск вице-президента Санкт-Петербургского парусного союза.
фото: sea-breeze.ru
Договор аренды земельного участка был расторгнут в судебном порядке в сентябре 2014-го. В Смольном тогда заявили, что это связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу: вдоль Малой Невки планируется обустроить пешеходную набережную, а также общедоступный пляж, для чего вся береговая инфраструктура должна быть снесена. Спустя год участок яхт-клуба на береговой линии был освобожден, правда не рабочими Центра повышения эффективности использования госимущества, которые традиционно осуществляют снос построек, а вспыхнувшим за два дня до официального сноса пожаром. С того момента парусный клуб полностью переместился на воду.

Договор водопользования сегодня находится в руках компании «Яхт-клуб «Крестовский». Его в апреле 2014 года компании передал с согласия комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности бывший правообладатель - ООО «Балтэкспресс-Альфа». Вероятно, все это было проделано с легкой руки того же Денисова.

«Срок действия договора водопользования — до 31 декабря 2017 года. Отчеты о выполнении условия водопользования в Невско-Ладожское бассейновое водное управление представляются своевременно. На основании изложенного основания для расторжения договора водопользования у Невско-Ладожского бассейнового водного управления отсутствуют», — сообщила «Санкт-Петербург.ру» исполняющий обязанности руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Анна Кузнецова.

Такая ситуация невыгодна для обеих сторон: у Логинова нет территории, где он мог бы использовать по назначению свои понтоны, в то время как у Денисова есть акватория, но нет необходимого для существования парусного клуба оборудования.
«В судебном порядке будем пытаться вернуть договор водопользования себе, но у нас очень мало времени, буквально до середины весны. Когда-то у нас уже был налажен диалог с властью, в том числе с губернатором Георгием Полтавченко, который поддержал нас и Санкт-Петербургский парусный клуб. Но в комитетах произошла смена власти, распоряжения затерялись… Я готов начать все по новой, и обязательно буду встречаться с представителями правительства, чтобы урегулировать эту ситуацию. Все знают, что я человек слова. Все ждут, когда парусный клуб снова начнет работать: яхтсмены, юниоры, тренеры».

Владимир Логинов
Вице-президент всероссийского парусного союза
На фото команда "Altair Sailing team", чемпионы Европы 2016 по яхтенному спорту в классе Zoom 8. Фото: Даниил Усачев.
Одной из главных своих задач Логинов видит возвращение детской школы в Санкт-Петербургский парусный клуб, и это объяснимо: его ученики последние два года выигрывают чемпионаты Петербурга и России, а в мировом рейтинге его занимают вторую и четвертую позиции.

Денис Денисов фактически отказался комментировать ситуацию: в парусном клубе сообщили, что он находится за границей, и попросили оставить список вопросов и контактные данные. Однако после этого никаких попыток связаться или заявить о себе со стороны Денисова так и не последовало.

Сложно переоценить роль Петербурга как одного из центров парусного спорта. И пока следственные органы решают, имел ли место рейдерский захват Санкт-Петербургского парусного клуба, а Смольный не решается предоставить территорию Логинову, город рискует остаться у разбитого корыта: без императорского парусного клуба и без будущих чемпионов.
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