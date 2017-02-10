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10 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые разработали уникальный бактериофаг
Новый препарат предназначен для лечения и профилактики инфекций, вызванных бактериями Enterobacter.
Комбинированный препарат бактериофаг Энтеробактер поливалентный очищенный, предназначенный для лечения и профилактики инфекций, вызванных бактериями Enterobacter успешно прошел 2 стадию клинических исследований. Предварительные данные исследований доказывают безопасность и эффективность препарата на пациентах с хирургическими инфекциями, вызванными бактериями рода Enterobacter – видов E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans, а также на больных с послеоперационными ранами и флегмонами после хирургической обработки.
Новый бактериофаг создан на уфимском филиале НПО «Микроген» на предприятии «Иммунопрепарат», передает gmpnews.ru. Это первый случай в мировой практике, когда в одном препарате удалось соединить целый комплекс вирулентных бактериофагов рода Enterobacter – видов E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans, очищенных от бактериальных метаболитов.

Гнойно-воспалительные заболевания, вызванные бактериями рода Enterobacter – хирургические инфекции, заболевания уха, горла, носа, легких и плевры, урогенитальная патология, гастроэнтероколиты, дисбактериоз кишечника, инфекционные заболевания детей первого года жизни – это только небольшой список, где бактериофаг Энтеробактер будет работать в качестве монотерапии, так и в комплексе с другими препаратами, – подтвердил Алексей Ершов, начальник управления регистрации и медицинских исследований НПО «Микроген». – Мы ожидаем, что клиническое исследование завершится в конце 2017 года.
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