Смертельно опасную супербактерию золотистого стафилококка отправят в космос

Хотя тем самым ставится под угрозу здоровье космонавтов, ученые убеждены, что изучение антибиотико-резистентных бактерий в условиях космоса, являющихся для них необычными, позволит в будущем разработать более эффективные методы лечения MRSA. Одним из спонсоров исследования выступает американское космическое агентство НАСА.На нашей планете метициллин-устойчивый золотистый стафилококк все чаще демонстрирует резистентность к антибиотикам, что смертельно опасно особенно для пациентов больниц с ослабленным иммунитетом. Наука не всегда успевает подготовить новые антибиотики для новых супер-бактерий. Однако в условиях космоса MRSA должен развиваться значительно быстрее, что позволяет ученым выделить те рисунки мутации, которые пока еще не произошли на Земле. Именно эти мутации делают бактерии более сильными, а если мы узнаем о них наперед, то сумеем получше к ним подготовиться, заранее разработав методы лечения.