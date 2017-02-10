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10 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Смертельно опасную супербактерию золотистого стафилококка отправят в космос
Ученые надеются, что на Международной космической станции она быстро мутирует и тем самым приоткроет некоторые свои секреты.
Американская компания SpaceX собирается отправить на Международную космическую станцию смертельно опасный патоген. Речь идет о бактерии золотистого стафилококка MRSA, продемонстрировавшей резистентность ко всем известным антибиотикам.

На место проживания космонавтов ее собираются выслать для того, чтобы проверить, как на эту бактерию повлияют условия отсутствия гравитации. Исследователи полагают, что смертельно опасный микроорганизм может подвергнуться ускоренной мутации, передает MedikForum.

Хотя тем самым ставится под угрозу здоровье космонавтов, ученые убеждены, что изучение антибиотико-резистентных бактерий в условиях космоса, являющихся для них необычными, позволит в будущем разработать более эффективные методы лечения MRSA. Одним из спонсоров исследования выступает американское космическое агентство НАСА.

На нашей планете метициллин-устойчивый золотистый стафилококк все чаще демонстрирует резистентность к антибиотикам, что смертельно опасно особенно для пациентов больниц с ослабленным иммунитетом. Наука не всегда успевает подготовить новые антибиотики для новых супер-бактерий. Однако в условиях космоса MRSA должен развиваться значительно быстрее, что позволяет ученым выделить те рисунки мутации, которые пока еще не произошли на Земле. Именно эти мутации делают бактерии более сильными, а если мы узнаем о них наперед, то сумеем получше к ним подготовиться, заранее разработав методы лечения.

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