Разработан беспроводной кардиостимулятор нового поколения

По словам врачей, процедура вживления аппарата нельзя называть сложной, пациент, которому была проведена операция, чувствует себя прекрасно. Новый прибор получил одобрение в администрации пищевых продуктов и медикаментов США, и в настоящее время является единственным беспроводным кардиостимулятором, разрешенным в Америке к применению, передает РИА АМИ.Устройство позволяет автоматически регулировать интенсивность сердцебиения в зависимости от уровня активности пациента. Кроме того, встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в течение 10 лет, что в два раза превышает стандартный срок жизни обычных кардиостимуляторов.Наконец, стимулятор обладает возможностью находиться в организме в выключенном состоянии. Это позволяет помещать в организм два прибора без риска конфликта сердечных сигналов на случай непредвиденных обстоятельств, или просто про запас.