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10 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработан беспроводной кардиостимулятор нового поколения
Хирурги больницы Хьюстона в США успешно имплантировали пациенту беспроводной кардиостимулятор, который уже назвали прорывом в лечении сердечных патологий. Прибор предназначен для пациентов с брадикардией, состоянием, при котором скорость биения сердца не достигает 60 ударов в минуту.
Размер устройства не превышает по размерам обычную таблетку, что примерно в десять раз меньше современных стимуляторов. В отличие от традиционных кардиостимуляторов, этому прибору не требуется провод или хирургический подкожный «карман» для обеспечения терапии. Размер устройства позволяет имплантировать его прямо в сердце через катетер, что является безопасной альтернативой традиционным кардиостимуляторам, трансплантация которых иногда приводит к серьезным осложнениям.
По словам врачей, процедура вживления аппарата нельзя называть сложной, пациент, которому была проведена операция, чувствует себя прекрасно. Новый прибор получил одобрение в администрации пищевых продуктов и медикаментов США, и в настоящее время является единственным беспроводным кардиостимулятором, разрешенным в Америке к применению, передает РИА АМИ.

Устройство позволяет автоматически регулировать интенсивность сердцебиения в зависимости от уровня активности пациента. Кроме того, встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в течение 10 лет, что в два раза превышает стандартный срок жизни обычных кардиостимуляторов.

Наконец, стимулятор обладает возможностью находиться в организме в выключенном состоянии. Это позволяет помещать в организм два прибора без риска конфликта сердечных сигналов на случай непредвиденных обстоятельств, или просто про запас.

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