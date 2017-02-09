В России создадут вакцину от четырех видов гриппа

Срок реализации этого проекта может составить примерно два года, сообщил Ломакин. По его словам, это может произойти к эпидсезону 2019 года. «Мы уже вышли с наличием сертифицированной зарегистрированной четырехвалентной вакциной», — сказал он.Ломакин отметил, что в США 20% выпускаемых вакцин для профилактики гриппа являются четырехвалентными, ими прививаются особые группы риска: пожилые, беременные и дети до 6 лет.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящий момент в России наметилась тенденция к завершению эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, уровни заболеваемости превышены в 32 субъектах. Эпидемиологическая ситуация в этом году умеренной интенсивности, госпитализация составляет не более 4–5 % от общего количества заболевших, в основном регистрируются случаи средней тяжести, отметила она.