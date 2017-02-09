  • 9 Февраль 2017
USD 10.02.2017 59.0235 -0.4894
USD ММВБ 20:17 59.02260  
EUR 10.02.2017 63.0253 -0.4214
EUR ММВБ 20:17 63.1310  
Нефть($) 09.02.2017 55.47 +0.53
Нефть(p) 09.02.2017 3274.03 +4.39
В России хотят праздновать День патриотизма в день введения эмбарго Трое турецких военных погибли при обстреле российской авиацией В России создадут вакцину от четырех видов гриппа Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня
9 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России создадут вакцину от четырех видов гриппа
Новая четырехвалентная вакцина, защищающая от четырех различных штаммов вируса гриппа, появится через два года.
Следующим этапом развития вакцины для профилактики гриппа, является создание не трехвалентной, а четырехвалентной вакцины. «Технически мы ее произвести готовы», — рассказал журналистам заместитель генерального директора национальной биофармацевтической компании ООО «ФОРТ» Андрей Ломакин на круглом столе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Срок реализации этого проекта может составить примерно два года, сообщил Ломакин. По его словам, это может произойти к эпидсезону 2019 года. «Мы уже вышли с наличием сертифицированной зарегистрированной четырехвалентной вакциной», — сказал он.

Ломакин отметил, что в США 20% выпускаемых вакцин для профилактики гриппа являются четырехвалентными, ими прививаются особые группы риска: пожилые, беременные и дети до 6 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящий момент в России наметилась тенденция к завершению эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, уровни заболеваемости превышены в 32 субъектах. Эпидемиологическая ситуация в этом году умеренной интенсивности, госпитализация составляет не более 4–5 % от общего количества заболевших, в основном регистрируются случаи средней тяжести, отметила она.

В сфинкса на Египетском мосту влетел автомобиль «ТаксовичкоФ» Появилась бесплатная ежедневная интернет-рассылка стихов Пушкина Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя и первый альбом «Кино» Чиновники округа Черная речка закупают бесплатные билеты в храмы и церкви
У стен РНБ прошел пикет против объединения с Российской государственно библиотекой В Петербурге счет за «коммуналку» в феврале вырастет на 4% УФАС проверит контракт ЗакСа на аренду автомобилей за 439 млн рублей В Исаакиевский собор вернулось изображение апостола Петра (ФОТО)
Вход в метро «Парк Победы» ограничат из-за ремонта эскалатора В Петербурге открылась персональная выставка лидера группы «Ленинград» (ФОТО) "Воин-В" обратится в Смольный с просьбой продлить сроки реновации Ограничено движение на трассе из Петербурга в Финляндию

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm