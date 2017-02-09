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9 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России разработан сверхточный метод лечения аритмии
Суть радикально нового метода хирургического лечения нарушений ритма сердца заключается в воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции предсердий.
Сотрудники Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина разработали персонифицированный подход в лечении фибрилляции предсердий. Сначала они выявляют активные очаги автономной нервной системы, где возникает фибрилляция, а затем радиочастотно воздействуют на них.

Для выявления очагов пациенту проводят компьютерную томографию, чтобы определить точную поверхность сердца. Затем - сцинтиграфию со специальным радиофармпрепаратом, который скапливается в активных очагах аритмии. В итоге хирург может максимально точно воздействовать на патологические области, передает ДокторПитер.
В пресс-службе центра заявляют, что на сегодняшний день это самая прорывная технология. Она позволит планировать тактику операции для каждого пациента и воздействовать с помощью радиочастотной аблации лишь на конкретные точки.

Исследование нового метода лечения проводится чуть больше полугода. Уже прооперировано около 20 пациентов. Самый продолжительный период наблюдения - около семи месяцев. "Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Через шесть дней после проведения операции по новой технологии врачи увидели, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм", - добавляют в пресс-службе.

Сейчас исследование продолжается. Врачи планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов - для нового исследования набрано 45 пациентов, страдающих аритмией сердца. Помимо этого, в нем примут участие 15 волонтеров - абсолютно здоровых людей.

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