В России разработан сверхточный метод лечения аритмии

В пресс-службе центра заявляют, что на сегодняшний день это самая прорывная технология. Она позволит планировать тактику операции для каждого пациента и воздействовать с помощью радиочастотной аблации лишь на конкретные точки.Исследование нового метода лечения проводится чуть больше полугода. Уже прооперировано около 20 пациентов. Самый продолжительный период наблюдения - около семи месяцев. "Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Через шесть дней после проведения операции по новой технологии врачи увидели, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм", - добавляют в пресс-службе.Сейчас исследование продолжается. Врачи планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов - для нового исследования набрано 45 пациентов, страдающих аритмией сердца. Помимо этого, в нем примут участие 15 волонтеров - абсолютно здоровых людей.