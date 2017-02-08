Жители регионов жалуются на нехватку лекарств от ВИЧ

Такие данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о дефиците лекарств. Проблема может быть вызвана переходом на централизованную закупку антиретровирусных препаратов (от ВИЧ), которая стартовала с 1 января 2017 года.«Исходя из полученных нами сообщений, мы приходим к выводу, что врачи на местах не проинформированы о процессе оптимизации схем лечения. Также они не обладают информацией о сроках поставки препаратов, что приводит к тому, что они не могут квалифицированно проконсультировать пациентов о том, как будет осуществляться лекарственное обеспечение в течение 2017 года», – заключили в пациентской организации.В связи с этим организация попросила Министерство здравоохранения РФ провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в региональных СПИД-центрах с учетом уже использующихся схем лечения и поступления новых пациентов, которые должны начать терапию в ближайшее время, а также докупить необходимые лекарства. Пациентская организация попросила Минздрав предоставить данные о сроках поставок лекарств в регионы после проведения централизованной закупки.Переход на централизованную закупку лекарств от ВИЧ начался 1 января 2017 года, однако в 2016 году Минздрав заявлял, что начнет приобретать лекарства осенью, чтобы у пациентов не было перерыва в лечении. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, новые партии лекарств, закупленные централизованно, поступят в апреле 2017 года. Правительство выделило на эти препараты 15 млрд рублей.