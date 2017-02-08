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8 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Жители регионов жалуются на нехватку лекарств от ВИЧ
Увеличилось число обращений ВИЧ-инфицированных в пациентские организации. Пациентам либо не выдают необходимые препараты, либо меняют схему лечения без медицинских показаний.
По данным Международной коалиции по готовности к лечению, с декабря 2016 года на сайт pereboi.ru, созданный для сбора обращений и анализа ситуации с обеспечением пациентов антиретровирусной терапией в регионах, поступило 49 сообщений. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Так, по заявлениям пациентов из Алтайского края (Барнаул, Бийск), в регионе отсутствуют необходимые препараты. При этом большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно, передает Vademecum. Кроме того, поступали массовые сообщения о случаях смены схем лечения не по медицинским показаниям. Четыре сообщения получено из Волгограда, четыре – из Москвы, четыре – из Новосибирска (кроме того, около 30 сообщений было получено на электронный адрес «Пациентского контроля»). Также сообщения о смене схем из-за отсутствия препаратов поступали из Владивостока, Йошкар-Олы, Краснодарского края, Ленинградской области, Челябинска и Республики Башкортостан.

Такие данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о дефиците лекарств. Проблема может быть вызвана переходом на централизованную закупку антиретровирусных препаратов (от ВИЧ), которая стартовала с 1 января 2017 года.

«Исходя из полученных нами сообщений, мы приходим к выводу, что врачи на местах не проинформированы о процессе оптимизации схем лечения. Также они не обладают информацией о сроках поставки препаратов, что приводит к тому, что они не могут квалифицированно проконсультировать пациентов о том, как будет осуществляться лекарственное обеспечение в течение 2017 года», – заключили в пациентской организации.

В связи с этим организация попросила Министерство здравоохранения РФ провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в региональных СПИД-центрах с учетом уже использующихся схем лечения и поступления новых пациентов, которые должны начать терапию в ближайшее время, а также докупить необходимые лекарства. Пациентская организация попросила Минздрав предоставить данные о сроках поставок лекарств в регионы после проведения централизованной закупки.

Переход на централизованную закупку лекарств от ВИЧ начался 1 января 2017 года, однако в 2016 году Минздрав заявлял, что начнет приобретать лекарства осенью, чтобы у пациентов не было перерыва в лечении. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, новые партии лекарств, закупленные централизованно, поступят в апреле 2017 года. Правительство выделило на эти препараты 15 млрд рублей.


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