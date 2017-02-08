Анализ крови поможет обнаружить рак поджелудочной железы на ранних стадиях

Тест построен на способности клеток организма секретировать небольшие везикулы, внеклеточные пузырьки, которые попадают в кровь, передает РИА АМИ. Онкологические клетки поджелудочной железы производят свой особый тип внеклеточных пузырьков. Эти пузырьки могут избирательно связываться с наночастицами золота, которые при этом меняют свои светоизлучающие свойства, что свидетельствует о наличии рака поджелудочной железы. По словам ученых для безошибочного теста достаточно всего одной тысячной миллилитра плазмы крови.В пилотном исследовании приняли участие 591 человек больных раком. Новый тест обнаружил ранние стадии заболевания более чем в 90% случаев. В исследовании также приняли участие 48 здоровых людей и 48 человек с панкреатитом, воспалительным заболеванием, которое может трудно отличить от рака поджелудочной железы, используя современные методы тестирования, например ультразвук. Новый анализ безошибочно отличил одно заболевание от другого.Теперь ученые планируют провести более крупные клинические исследования. Если тест будет одобрен, он станет единственным дешевым и быстрым методом безошибочного определения рака поджелудочной железы. Исследователи надеются, что этот тест может быть использован для широкомасштабного популяционного скрининга, как маммография для рака молочной железы и мазки Папаниколау для рака шейки матки.По словам врачей, данный тест может быть адаптирован к другим заболеваниям, которые секретируют уникальные внеклеточные везикулы. «Сейчас мы работаем над тестом рака легких и лимфомы, и уже имеем положительные результаты, — сказал автор исследования Тони Ху — Кроме того, мы начали проект по диагностике туберкулеза — впрочем, теоретически, этот тест может быть применен к любому типу заболевания».