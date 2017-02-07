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7 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали мужской контрацептив со стопроцентной эффективностью
Исследователи из Национального научно-исследовательского центра Калифорнии объявили о создании нового мужского контрацептива, который действует в течение двух лет, обладает 100% действием и не имеет побочных эффектов.
Новый негормональный препарат, который по эффективности сравнивают с вазэктотомией, вводится в организм мужчины с помощью обычной инъекции геля в семявыводящий проток. Гель заполняет канал, блокирует проток и препятствует выводу сперматозоидов наружу. Опыты на обезьянах показали 100% эффективность данного метода, сообщает РИА АМИ.
Вещество, которое получило название «Васагель», было разработано в прошлом году в процессе экспериментов над кроликами — тогда его эффективность составила 12 месяцев. В опытах над макаками-резусами рабочий срок действия геля был увеличен до 1,2 года, но в некоторых случаях стерильность обезьян достигала двух лет. Данный метод контрацепции является обратимым, так как семяпроводящие протоки впоследствии могут быть промыты. Обратимость сохраняется, независимо от продолжительности использования, что избавит людей от дорогостоящих операций по исправлению последствий неудачной операции по вазэктотомии.

Идея замены традиционного перевязывания семяпротоков введением геля не нова, но, по словам ученых, это первый случай эффективного практического воплощения подобной методики, которая намного эффективнее и безопаснее таблеток. При этом побочных эффектов, которыми может сопровождаться прием гормональных препаратов, исследователи не обнаружили.

Клинические испытания «Васагеля» на людях начнутся уже через год.

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