Ученые создали мужской контрацептив со стопроцентной эффективностью

Вещество, которое получило название «Васагель», было разработано в прошлом году в процессе экспериментов над кроликами — тогда его эффективность составила 12 месяцев. В опытах над макаками-резусами рабочий срок действия геля был увеличен до 1,2 года, но в некоторых случаях стерильность обезьян достигала двух лет. Данный метод контрацепции является обратимым, так как семяпроводящие протоки впоследствии могут быть промыты. Обратимость сохраняется, независимо от продолжительности использования, что избавит людей от дорогостоящих операций по исправлению последствий неудачной операции по вазэктотомии.Идея замены традиционного перевязывания семяпротоков введением геля не нова, но, по словам ученых, это первый случай эффективного практического воплощения подобной методики, которая намного эффективнее и безопаснее таблеток. При этом побочных эффектов, которыми может сопровождаться прием гормональных препаратов, исследователи не обнаружили.Клинические испытания «Васагеля» на людях начнутся уже через год.