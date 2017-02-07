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7 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Суперантибиотик для супербактерии: ученые создали лекарство против самых устойчивых микроогранизмов
Исследователи университетского колледжа Лондона разработали мощный антибиотик, который может быть использован для уничтожения супербактерий, устойчивых к остальным лекарствам.
По словам ученых рядовые антибиотики имеют специфические факторы, которые подходят бактериям по выражению ученых «как ключ к замку», но если бактерия находит способ не входить во взаимодействие с антибиотиком, то препарат оказывается бесполезным. Новое лекарство работает уже не как ключ, а как мощная бомба, срывающая защитную систему бактерии. По словам ученых, новый препарат «разрывает» бактерии, не оставляя им шанса на выживание, передает РИА АМИ.
Исследователи сравнили два антибиотика — оритаванцин и ванкомицин. Согласно результатам исследования оритаванцин воздействовал на бактерии в 11 тыс. раз сильнее, чем ванкомицин, несмотря на одинаковые «коды для взламывания замка». Оритаванцину понадобилось всего 15 минут, чтобы уничтожить бактерии, ванкомицину, потребовалось примерно 24 часа.

Эти исследования, отметил автор работы доктор Джозеф Ндеира, помогут не только создавать новые антибиотики, но и изменить уже существующие лекарства, придавая им способность преодолеть любое сопротивление.

Как пояснил Ндеира, молекулы оритаванцина формируют кластеры, которые присоединяются к поверхности бактерий, разрывая ее на части и убивая микроорганизм. По словам ученых, кластеризация других препаратов будет давать такой же эффект, а значит необходимо сконцентрировать усилия на поиске антибиотиков с похожими свойствами, что позволит создавать новое поколение препаратов, способное победить даже самых устойчивые супербактерии.

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