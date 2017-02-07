Суперантибиотик для супербактерии: ученые создали лекарство против самых устойчивых микроогранизмов

Исследователи сравнили два антибиотика — оритаванцин и ванкомицин. Согласно результатам исследования оритаванцин воздействовал на бактерии в 11 тыс. раз сильнее, чем ванкомицин, несмотря на одинаковые «коды для взламывания замка». Оритаванцину понадобилось всего 15 минут, чтобы уничтожить бактерии, ванкомицину, потребовалось примерно 24 часа.Эти исследования, отметил автор работы доктор Джозеф Ндеира, помогут не только создавать новые антибиотики, но и изменить уже существующие лекарства, придавая им способность преодолеть любое сопротивление.Как пояснил Ндеира, молекулы оритаванцина формируют кластеры, которые присоединяются к поверхности бактерий, разрывая ее на части и убивая микроорганизм. По словам ученых, кластеризация других препаратов будет давать такой же эффект, а значит необходимо сконцентрировать усилия на поиске антибиотиков с похожими свойствами, что позволит создавать новое поколение препаратов, способное победить даже самых устойчивые супербактерии.