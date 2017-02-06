Ученые описали механизм разрушающего воздействия парацетамола на печень

Ученые обнаружили, что парацетамол повреждает так называемое плотное соединение между смежными клетками, при котором клеточные мембраны максимально сближены, а межмембранное пространство отсутствует. При нарушении данного вида межклеточного соединения повреждается структура тканей печени, клетки не могут нормально функционировать и погибают, передает remedium.ru.Подобный характер повреждения тканей печени был уже замечен при развитии гепатита, цирроза и рака печени, однако до настоящего времени не связывался с проявлениями токсичности парацетамола.Авторы работы намерены продолжить свои эксперименты уже с тканями печени человека. Они надеются, что результаты их работ позволят разработать методы нейтрализации разрушающего воздействия парацетамола.