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6 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые описали механизм разрушающего воздействия парацетамола на печень
Результаты исследования позволяют понять, как именно реагирует орган на превышение дозировки популярного препарата.
В настоящее время парацетамол является основной причиной развития печеночной недостаточности среди жителей Европы. Чтобы понять причину такого разрушающего действия парацетамола на клетки печени, ученые из Эдинбургского университета провели ряд экспериментов с тканями печени мышей.
Ученые обнаружили, что парацетамол повреждает так называемое плотное соединение между смежными клетками, при котором клеточные мембраны максимально сближены, а межмембранное пространство отсутствует. При нарушении данного вида межклеточного соединения повреждается структура тканей печени, клетки не могут нормально функционировать и погибают, передает remedium.ru.

Подобный характер повреждения тканей печени был уже замечен при развитии гепатита, цирроза и рака печени, однако до настоящего времени не связывался с проявлениями токсичности парацетамола.

Авторы работы намерены продолжить свои эксперименты уже с тканями печени человека. Они надеются, что результаты их работ позволят разработать методы нейтрализации разрушающего воздействия парацетамола.
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