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6 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России разработана программа для проведения виртуальных тестов лекарств против рака
Новая технология позволяет определять эффективность препаратов от рака на этапе разработки, проводить виртуальные клинические испытания и даже показывает, каким пациентам новые лекарства помогут лучше всего.
Институт системной биологии анонсировал новую версию платформы Immune Response Template (IRT) для моделирования человеческого иммунитета. Ученые предлагают новый подход к созданию моделей: механистическое описание биологических процессов, так называемое системно-фармакологическое (Quantitative Systems Pharmacology – QSP) моделирование.

Уравнения при QSP-моделировании строятся на известных из литературы данных и результатах фундаментальных исследований, а сама модель описывает биологические системы, процесс течения заболевания и фармакологию препаратов с точки зрения математики. Запустив расчет полученных уравнений на компьютере, можно «заглянуть в будущее» препаратов еще на стадии разработки, передает РИА АМИ.

Сотрудники Института потратили 2 года на проект Immune Response Template (IRT). Изначально он создавался как внутренний инструмент для решения задач Института. Постепенно стало понятно, что IRT может улучшить коммерческую разработку препаратов связанных с иммунитетом, в частности противораковых иммунотерапий.

«Мы описали биологические процессы, которые происходит внутри человека. В нашу платформу мы включили не только результаты фундаментальных исследований из литературы, но и их математическое описание. Для нас клетки, цитокины, белки и препараты – это все переменные, а иммунитет – сложная система уравнений. Фактически, мы воссоздали иммунную систему человека на компьютере», — рассказывает руководитель проекта IRT Олег Демин.

Проект объединил два инструмента: базу данных IRT database и специальную программу для доступа к ней IRT navigator. Ученые описали 10 групп клеток, 10 поверхностных молекул, 20 цитокинов (веществ, с помощью которых клетки «общаются») и 300 процессов связанных с иммунным ответом человека в крови, лимфатических узлах и других тканях. Команда проекта потрудилась собрать все в единую картину. И теперь, открыв «паспорта» иммунных клеток, разобраться как устроен иммунитет сможет даже студент. Информация содержит ссылки на научные статьи из базы данных PubMed, а описанные процессы имеют схематическое представление и дополнительное математическое описание. Просто выбрав интересующие элементы, ученые получают практически готовую модель действия лекарств, потратив на это в десятки раз меньше времени.

С помощью платформы разработчики иммунотерапевтических препаратов смогут быстро и просто сделать свою собственную системно-фармакологическую модель – копию человеческого иммунитета в виде программы. Один набор параметров в программе – один человек. Изменяя эти параметры, можно получить тысячи виртуальных пациентов с индивидуальной иммунной системой и провести клинические испытания in silico. Таким образом, фармакологи могут заранее проверить эффективность, подобрать дозы и самое главное – определить тех людей, которым препарат точно поможет.

Ученые верят, что у проекта большое будущее. Технологию уже взяли на вооружение несколько крупных фармацевтических компаний. Олег Демин так же пояснил, что Immune Response Template – большой шаг на пути представления всего человеческого организма в виде программы.

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