Онкология – это не приговор, а испытание

В 2015 году во время диспансеризации у петербуржцев было выявлено 4622 случая онкозаболеваний - на 80,8% больше, чем в 2014 году. По итогам диспансеризации 2016 года рак был обнаружен у 8661 человека. Самыми распространенными по-прежнему остаются рак кожи, рак толстой кишки и прямой кишки. У мужчин преобладают рак легкого и предстательной железы, у женщин – рак груди.Самое грустное, что большинство больных попадают к врачам уже на 2-3 стадии болезни. Многие доходят до медиков лишь на 4 стадии, когда уже приходится иметь дело с достаточно запущенными случаями и что-либо сделать уже сложно. Примерно треть этих больных умирают на первом году после выявления болезни. А ведь если выявить рак на ранней стадии, с ним можно не выживать, а жить. Статистика по выздоровлению хорошая, но только если вовремя обращаться к врачу.Идти к врачу надо не когда заболело, а гораздо раньше. Набор процедур стандартный: УЗИ, анализ крови и мочи, в идеале скрининговое обследование. Для женщин план минимум - раз в год посещать гинеколога, маммолога и эндокринолога, если есть какие-то заболевания. Мужчинам обязательно посещение уролога. Рентген легких - обязательное обследование для всех.Это тот минимум, который нужно делать регулярно, чтобы не упустить момент. Если заболевание обнаружено вовремя, с ним можно бороться и возможности для этого у современной медицины есть. Есть три кита, на которых стоит онкология - это хирургия, радиология и лекарственное лечение, которое за последние годы шагнуло далеко вперед. Например, иммунотерапия - технология, позволяющая «будить» иммунитет, который засыпает при появлении раковых клеток. Эффективность лечения достигает 90%. Или таргетная терапия. Антитела бьют по клеткам-мишеням, вызывающим раковый процесс. При этом в отличие от «химии» не затрагивают здоровые ткани.Применение моноклональных антител стало настоящим прорывом в лечении рака. Это значительно снижает токсичность лечения по сравнению с химиотерапией и уменьшает риск побочных эффектов. Долгое время такое лечение было очень дорогостоящим и для многих - недоступным. Вот лишь немного статистики: 8000 женщин в России ежегодно умирает от рака молочной железы из-за того, что вовремя не получили дорогостоящее импортное лекарство трастузумаб. Сегодня есть отечественные препараты, не уступающие зарубежным по эффективности, но более доступные по цене.В 2014 году в нашей стране был зарегистрирован биоаналог ритуксимаба, который используется в лечении лимфом. До этого ритуксимаб монопольно производила швейцарская компания Roche, ее оригинальный ритуксимаб был самым дорогим в программе госзакупок «Семь высокозатратных нозологий». Отечественный препарат сразу же победил в тендере и существенно увеличил долю отечественных препаратов в системе госзакупок.В конце 2015 года в России был зарегистрирован первый российский биологический препарат для лечения рака молочной железы — биоаналог трастузумаба на основе моноклональных антител.Еще один отечественный препарат на основе моноклональных антител, который стал доступен пациентам в прошлом году - биоаналог бевацизумаба. Он используется в терапии рака толстой и прямой кишки, рака легкого, яичников, почки, молочной железы, а также глиобластомы. На протяжении многих лет единственным производителем этого препарата была швейцарская компания Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.Все перечисленные лекарства созданы учеными российской биотехнологической компании BIOCAD.Результат того стоил: в 2016 году благодаря участию в электронных торгах биоаналогов препаратов для лечения онкологических заболеваний, начальная максимальная цена препарата полного цикла бевацизумаба снизилась на 85,5%, а трастузумаба – более чем на 41%. Это позволило обеспечить препаратами на 14 тысяч больных больше, чем при закупках импортных лекарственных препаратов.С одной стороны, россияне знают про рак, но с другой - боятся его и не хотят идти к врачам, теряя время и шанс на выздоровление. В очередной раз хотим напомнить о важности и необходимости регулярных обследований. Что бы ни говорили о диспансеризации, она нужна. Если не хочется сидеть в очередях и позволяют финансы – можно пройти обследование в частной клинике. Ведь не так сложно найти время, посвятить своему здоровью неделю, пройти профилактический осмотр и жить спокойно год.В последнее время довольно популярными стали он-лайн тесты на риск развития рака. Проводятся они на массовых мероприятиях при поддержке общественных и коммерческих организаций, так что уделить несколько минут своему здоровью можно не отрываясь от привычного образа жизни. К примеру, летом прошлого года такой тест прошли тысячи участников московских и петербургских фестивалей и опен-эйров. Уникальная электронная система тестирования на риск развития онкозаболеваний Screen является совместным проектом фонда профилактики рака «Не напрасно живу», петербургского НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и биотехнологической компании BIOCAD.Согласно официальной статистике, более 40% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения. Это полный отказ от курения и алкоголя, регулярное здоровое питание, вакцинация против вирусов и избегание длительного пребывания на солнце. К этому списку стоит прибавить еще совет: избегать стрессов и сделать свою жизнь максимально спокойной и размеренной.Главное, помнить, что если болезнь обнаружена, от нее нельзя прятаться. Чем позже вы посмотрите правде в лицо, тем более длительным будет курс лечения, тем хуже последствия и статистика. Рак - это не приговор.