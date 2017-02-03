Ученые открыли новые полезные свойства витамина D

Команду японских ученых возглавляет Мотонари Уесуги, профессор из Киотского университета. После проведенных опытов, они обнаружили, что с помощью метаболита витамина D, который называется 25-OHD, можно подавить в организме человека особый белок, отвечающий за выделение липидов.Это научное открытие позволит фармацевтическим компаниям приступить к разработке вещества, которое станет его аналогом. В перспективе можно будет получить эффективный препарат, который поможет регулировать уровень выделения липидов в организме человека. Наиболее полезным средство будет для тех людей, у которых пониженный уровень содержания витамина D.Как правило, дефицит этого вещества возникает на фоне недостаточности поступления его из рациона или человек мало времени проводит на солнце. Эта проблема становится все более глобальной, число людей, у которых наблюдается это отклонение от нормы, ежегодно увеличивается.Наиболее характерное клиническое проявление заболевания обнаруживается поздно, когда детям диагностируется рахит, а взрослые страдают от остеохондроза. Дефицит витамина D может быть следствием некоторых раковых заболеваний и нарушений обмена веществ, однако ранее не было известна причина взаимосвязи между ними.Результаты этого исследования позволили открыть широкие возможности для фармацевтики. На основе полученных сведений можно будет разработать новый способ лечения целого ряда сложнейших недугов.