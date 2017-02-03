Петербургские школьники отправятся в США на всемирный конкурс научных и инженерных достижений IntelISEF

Александр Ухатов и Даниил Реутский в течение 2016 года занимались проектом «Разработка программного инструмента для предсказания взаимодействия белков».Школьники при поддержке российской биотехнологической компании BIOCAD разработали программный инструмент для предсказания комплекса белков. «Чтобы понимать механизм взаимодействия белков, которые регулируют жизнедеятельность любого организма, и решать проблемы сбоев их работы, можно проводить длительные и дорогостоящие эксперименты, а можно решить эти задачи с помощью математического моделирования. Предсказание строения комплекса белков – одна из таких задач», – рассказывает о проекте Павел Яковлев.«Результат у ребят потрясающий, они стали победителями одного из самых престижных конкурсов школьных проектов в России. Это большая честь – получить сертификат от Intel и возможность поехать на конференцию», – говорит Константин Столбов, заместитель директора лицея ФТШ по общим вопросам.Александр Ухатов и Даниил Реутский продолжат работу над научным проектом, чтобы представить его на IntelISEF, который состоится уже в мае 2017 года в США. Помимо них в смотре примут участие еще 20 российских школьников, победителей других российских национальных первенств.Напомним, российская биотехнологическая компания BIOCAD на протяжении нескольких лет поддерживает учеников академического лицея «Физико-техническая школа», который входит в систему Российской академии наук. Сотрудники BIOCAD проводят в школе факультативные занятия, а школьники могут пройти практику в компании.