Антибиотики могут вызвать резкий скачок бактериальной инфекции

Как пояснил автор исследования профессор Роберт Бирдмор, бактерии обладают способностью быстро изменять ДНК. Если такие изменения могут быть опасны для человека, бактерии получают важные преимущества, дающие возможность быстрого распространения и активного роста по сравнению с прежними штаммами.Как выяснили ученые, мутации преимущественно касались двух участков хромосом. Первый участок отвечал за удаление антибиотика из клеток, второй касался так называемой «спящей вирусной ДНК», который отвечала за разрушение самой бактерии. Именно его выключение делало микроорганизм намного более устойчивым к окружающей среде и способствовало росту бактериальной культуры.Таким образом, изменение двух регионов в геноме E. coli сделало бактерию намного более активной, чем до лекарственной терапии. По словам доктора Марка Хьюлетта, этот эксперимент показывает важность правильного и своевременного лечения, чтобы не допускать случаев появления супербактерий в клинической практике.