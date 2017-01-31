Ученые обнаружили молекулу, которая способна защитить организм от инфекций

Исследователи объясняют процесс обороны следующим образом. В случае любой вирусной инфекции воспроизводство вирусов тормозит иммунный элемент — интерферон. Стимулируя клетки тела, интерферон активирует в них набор молекул — как сигнал об опасности, объясняют авторы исследования. И называют это «эффектом домино» — в момент, когда падает последняя «костяшка» домино, клетка способна изгнать инфекцию. В то же время, сложность в том, отмечают ученые, что иммунная система способна удалить далеко не все вирусы. Похоже, что вирусы учатся ей противостоять.В качестве примера исследователи приводят вирус гепатита С и респираторно-синцитиальный вирус. Они оказывают воздействие на сигнальный путь интерферона, что позволяет им избегать иммунитета. Вот почему противовирусные «способности» STAT3 так вдохновили ученых.По заявлению авторов проекта, этот элемент жизненно важен для поддержания активности сигнальных путей интерферона. Как показали исследования, без STAT3 клетки не могли справиться с обычным вирусом гриппа или коровьей оспой.