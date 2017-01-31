Лекарства могут подорожать на 20%

Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен. Максимальный ценовой прирост может дойти до 20%, показало исследование РААС, в котором локально рассчитали предварительные затраты производителя. Об этом «Известиям» рассказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам на площадке локального производителя произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10–12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15–20%.Механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Например, для оптового и розничного звеньев требуется как минимум прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение. Всё это, по мнению производителей, может привести к существенным затратам.В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля. В ведомстве уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект стартует в шести регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.— На начальном этапе эксперимента маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, — отметили в Росздраве.Как ранее сообщал Минпромторг, эксперимент должен продлиться до конца года, а с 1 января 2018 года маркировка QR-кодами уже должна стать обязательной.Эксперты не исключают, что из-за обязательной маркировки с рынка могут исчезнуть некоторые виды лекарственных средств. Но речь идет лишь о форме выпуска: например, может исчезнуть определенная дозировка либо вместо таблеток начнут выпускать, допустим, порошок. Однако, как отмечает директор по развитию RNС Pharma Николай Беспалов, производители вряд ли захотят отказываться от стабильного дохода.— Безусловно, кто-то из производителей сочтет, что маркировать продукцию нерентабельно. Но таких производителей будут единицы, и с рынка если и уйдут какие-то препараты, то это будут самые простейшие и дешевые лекарственные средства, которые могут быть заменены на что-то другое. Тот, кто доминирует на рынке, не захочет его терять. Поэтому потребитель вряд ли ощутит этот переход, — считает эксперт.Отметим, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что маркировка лекарств QR-кодами не повлияет на стоимость препаратов.— Стоимость нанесения QR-кода будет равна на каждой упаковке порядка от 0,4 до 1 рубля, — говорил министр.С ним согласен президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Он считает, что стоимость лекарственных препаратов в России «никак не может увеличиться на 20%».— Могу сказать, что представители фармацевтического сообщества преувеличивают. 20% — это большая величина. Тем более у нас дорогие лекарства. Цена может подняться до 2%, никак не больше. Нет ничего сложного в том, чтобы нанести QR-код. Это не так затратно, — заявил эксперт.Эксперт в области продаж и фармацевтики «Фора-Фарм» Наталия Круглова считает, что цена лекарства не может значительно повыситься по двум причинам.— 20% — это очень большая наценка, такой уже не существует даже в аптеках, в которых в конечном итоге продают препараты. На рынке существуют две сдерживающие составляющие. Первая — конкуренция. У нас большой доступ потребителей к лекарственным препаратам. Кроме того, в последнее время появилось много дженериков. Поэтому повышать цены на препараты будет невозможно – конкуренция будет сдерживать. А с другой стороны, существует покупательная способность, которая сейчас снизилась. И она тоже будет сдерживать цены, потому что если цены значительно повысятся, люди просто не будут покупать лекарства, — отметила Наталия Круглова.