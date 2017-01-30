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30 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости
Исследователи из Института физиологически активных веществ создали молекулу, способную блокировать удовольствие от наркотиков.
После введения в кровь нового препарата организм начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг. Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Лечение займет 1–2 года.
«Существующие препараты излечивают всего 10–30% наркоманов и имеют много побочных эффектов, — рассказала «Известиям» руководитель команды разработчиков, заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марина Мягкова. — Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, то он откажется от наркотиков».

Доклинические испытания препарата начнутся в 2017 году. К 2023 году разработанная молекула может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости.

В России для лечения наркозависимости используют американский препарат налтрексон, рассказал врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров. По его словам, налтрексон аналогичен тому препарату, который готовятся испытывать в Институте физиологически активных веществ. «Первый этап лечения — детоксикация, а затем применяют налтрексон, психотерапию и так далее», — объяснил врач, однако, уточнил он, на такое лечение соглашается лишь около 5% больных.

По данным НИИ наркологии при Минздраве РФ, в 2015 году на учете состояло 545 тыс. человек, из них 312 тыс. имели зависимость от опиоидов, — сообщил Алексей Егоров.



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