Судья Николай Чекунов в первом же судебном заседании за 30 минут рассмотрел дело на миллиард рублей и очень быстро вынес решение: отказал в иске Терентьеву и удовлетворил встречный иск Прокопцова. То есть все те нестыковки, описанные выше, Чекунова мало смутили – он очень оперативно взвесил все pro et contra и признал сделку действительной, фактически «подарив» гостиницу в центре Санкт-Петербурга одному из совладельцев.



Естественно, была подана апелляция, и вот уже 17 апреля вышестоящая инстанция вынесла совсем иное решение – отменила сделку по «продаже» 12,7% акций вместо 63%. Бизнесмен Терентьев снова стал полноправным хозяином гостиницы «Амбассадор», а Прокопцов списал расходы на судебный процесс в убыток. Определяющим для суда стал довод истца о том, что отсутствовала воля продавца на заключение договора купли-продажи части доли на условиях, предложенных ответчиком, а именно по цене, самостоятельно определенной Прокопцовым. В итоге Терентьев остался полноправным владельцем 63% акций «Амбассадора», а встречный иск его бывшего партнера Прокопцова был отклонен.



Однако совладельцам явно придется встретиться еще минимум один раз – в кассационном суде.

