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Владелец «Амбассадора»
сохранил контроль над бизнесом,
выиграв суд у бывшего партнера
Петербургский бизнесмен Александр Терентьев, бывший партнер которого с помощью «хитрой схемы» пытался заполучить контроль над отелем «Амбассадор», доказал в суде незаконность сделки. Он остался владельцем большей части гостиницы.
Фото: spbtk.ru
История о неудачной продаже долей отеля «Амбассадор» Александром Терентьевым чуть было не обернулась полной потерей контроля над бизнесом с сопутствующими колоссальными убытками после первого суда, по непонятной причине вставшего на сторону «покупателя» Виктора Прокопцова. Апелляционный суд вынес новое решение по сделке о продаже 12,7% долей за 202,9 млн рублей вместо 63% за 1 млрд и признал ее противоречащей действующему законодательству.

Нужно напомнить, что Александр Терентьев решил продать свою долю в отеле «Амбассадор», 63% гостиницы он оценил в 1 млрд рублей. Преимущественное право покупки долей в гостинице по уставу есть у младшего партнера Терентьева – Виктора Прокопцова. Терентьев отправил оферту Прокопцову с предложением купить доли и передать деньги ему.
Виктор Прокопцов пришел к нотариусу Маргарите Маринос с офертой Терентьева. Они решили не покупать все 63%, а только часть, чтобы Прокопцову достался контрольный пакет «Амбассадора», но ему не пришлось тратить 1 млрд рублей. Математическим методом они из предложенного пакета выделили 12,7% и оценили долю в 202,9 млн рублей.
Фото: yaltapuls.ru
Нотариус Маринос приняла депозит и направила в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в реестр юридических лиц. Правда тут тоже нестыковка – на момент подачи заявления в налоговую Прокопцов перечислил на депозит только 1 млн рублей. Но этого оказалось достаточно, чтобы нотариус отправил в налоговую заявление на перерегистрацию долей в обществе с ограниченной ответственностью.
Закон требует любое отчуждение долей в обществе производить в присутствии обеих сторон у нотариуса. У Прокопцова и нотариуса Маринос было два документа – оферта, подписанная Терентьевым, и акцепт оферты, подписанный Прокопцовым с произвольно установленной ценой доли. Единого документа не было, согласия продавца с оценкой не было, и никаких денег продавец, Александр Терентьев, так и не получил.

Попытка предпринимателя продать свою долю в бизнесе была безуспешна. Терентьев подал иск о признании сделки с частичным акцептом оферты недействительной, поскольку никакого договора купли-продажи он не подписывал, существенные условия частичной продажи доли с Прокопцовым не согласовывал, и попросил суд запретить налоговой вносить изменения в реестр. Прокопцов подал встречный иск, требуя признать право на 12,7% доли за ним.

Фото: газета-нж.рф
Судья Николай Чекунов в первом же судебном заседании за 30 минут рассмотрел дело на миллиард рублей и очень быстро вынес решение: отказал в иске Терентьеву и удовлетворил встречный иск Прокопцова. То есть все те нестыковки, описанные выше, Чекунова мало смутили – он очень оперативно взвесил все pro et contra и признал сделку действительной, фактически «подарив» гостиницу в центре Санкт-Петербурга одному из совладельцев.

Естественно, была подана апелляция, и вот уже 17 апреля вышестоящая инстанция вынесла совсем иное решение – отменила сделку по «продаже» 12,7% акций вместо 63%. Бизнесмен Терентьев снова стал полноправным хозяином гостиницы «Амбассадор», а Прокопцов списал расходы на судебный процесс в убыток. Определяющим для суда стал довод истца о том, что отсутствовала воля продавца на заключение договора купли-продажи части доли на условиях, предложенных ответчиком, а именно по цене, самостоятельно определенной Прокопцовым. В итоге Терентьев остался полноправным владельцем 63% акций «Амбассадора», а встречный иск его бывшего партнера Прокопцова был отклонен.

Однако совладельцам явно придется встретиться еще минимум один раз – в кассационном суде.
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