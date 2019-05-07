Закон требует любое отчуждение долей в обществе производить в присутствии обеих сторон у нотариуса. У Прокопцова и нотариуса Маринос было два документа – оферта, подписанная Терентьевым, и акцепт оферты, подписанный Прокопцовым с произвольно установленной ценой доли. Единого документа не было, согласия продавца с оценкой не было, и никаких денег продавец, Александр Терентьев, так и не получил.
Попытка предпринимателя продать свою долю в бизнесе была безуспешна. Терентьев подал иск о признании сделки с частичным акцептом оферты недействительной, поскольку никакого договора купли-продажи он не подписывал, существенные условия частичной продажи доли с Прокопцовым не согласовывал, и попросил суд запретить налоговой вносить изменения в реестр. Прокопцов подал встречный иск, требуя признать право на 12,7% доли за ним.