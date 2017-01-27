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27 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Результаты диспансеризации в Петербурге: рак стали выявлять почти в два раза чаще
По итогам диспансеризации 2016 года у 8661 горожан обнаружены онкологические заболевания.
Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, по итогам 2016 года диспансеризацию прошли более 900 тысяч петербуржцев. Среди них мужчин традиционно меньше, чем женщин на 20%. В итоге у горожан было выявлено 1 001 072 различных факторов риска развития и 957 483 случая уже имеющихся хронических заболеваний - из них 137737 были выявлены впервые, передает Доктор Питер.
В ходе обследования предсказуемо часто выявлялись такие факторы риска заболеваний, как «нерациональное питание» - у 256049 человек, «низкая физическая активность» - у 199145 человек, избыточная масса тела – у 147972 человек. В отличие от предыдущих лет, среди обследовавшихся оказалось меньше курильщиков — всего 12% (в 2013 году их было 17,8%). Это говорит о том, что диспансеризацию проходят люди, которые все-таки уделяют внимание своему здоровью.

Чаще всего в процессе обследования обнаруживались болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов пищеварения.

Отдельно проанализирована выявляемость онкологических заболеваний. По сравнению с 2015 годом в общем она выросла на 87,4%, в том числе с впервые установленным диагнозом – на 48,2%, а по отдельным локализациям (например, рак кишечника) - более, чем в 2 раза. Так, если в 2015 году было выявлено 4622 онкологических заболевания, в 2016-м уже 8661. Из них рак прямой кишки нашли в 2015 году у 63 человек, в прошлом – у 143 (+126%).

Рост, скорее всего, объясняется тем, что в Петербурге в прошлом году в качестве эксперимента в трех районах города проводился скрининг на выявление колоректального рака с использованием иммунохимического метода — наиболее информативного лабораторного анализа. Число пациенток, у которых обнаружен рак молочной железы, тоже выросло: в 2015-м их было 419, в 2016-м – 448 (+7%).
Все больше онкологических заболеваний выявляется на ранних стадиях: с 62,1% в 2015 году до 69,8% в 2016 году, а рак молочной железы - с 67,5% до 78,2%.

Напомним, диспансеризация проводится уже 4 года: каждый человек в возрасте 21 года и старше раз в 3 года может пройти диспансеризацию, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним проходят диспансеризацию ежегодно.



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