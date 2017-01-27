Результаты диспансеризации в Петербурге: рак стали выявлять почти в два раза чаще

В ходе обследования предсказуемо часто выявлялись такие факторы риска заболеваний, как «нерациональное питание» - у 256049 человек, «низкая физическая активность» - у 199145 человек, избыточная масса тела – у 147972 человек. В отличие от предыдущих лет, среди обследовавшихся оказалось меньше курильщиков — всего 12% (в 2013 году их было 17,8%). Это говорит о том, что диспансеризацию проходят люди, которые все-таки уделяют внимание своему здоровью.Чаще всего в процессе обследования обнаруживались болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов пищеварения.Отдельно проанализирована выявляемость онкологических заболеваний. По сравнению с 2015 годом в общем она выросла на 87,4%, в том числе с впервые установленным диагнозом – на 48,2%, а по отдельным локализациям (например, рак кишечника) - более, чем в 2 раза. Так, если в 2015 году было выявлено 4622 онкологических заболевания, в 2016-м уже 8661. Из них рак прямой кишки нашли в 2015 году у 63 человек, в прошлом – у 143 (+126%).Рост, скорее всего, объясняется тем, что в Петербурге в прошлом году в качестве эксперимента в трех районах города проводился скрининг на выявление колоректального рака с использованием иммунохимического метода — наиболее информативного лабораторного анализа. Число пациенток, у которых обнаружен рак молочной железы, тоже выросло: в 2015-м их было 419, в 2016-м – 448 (+7%).Все больше онкологических заболеваний выявляется на ранних стадиях: с 62,1% в 2015 году до 69,8% в 2016 году, а рак молочной железы - с 67,5% до 78,2%.Напомним, диспансеризация проводится уже 4 года: каждый человек в возрасте 21 года и старше раз в 3 года может пройти диспансеризацию, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним проходят диспансеризацию ежегодно.