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27 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработана вакцина, которая поможет избавиться от героиновой зависимости
Ученые сообщили об успешных испытаниях препарата, однако предупредили, что вакцинация не является самостоятельным лечением, а может лишь дополнять другие виды терапии.
Исследователи в Калифорнии сообщили об успешных испытаниях вакцины от героина на обезьянах. Параллельно команда ученых из штата Мэриленд провела обнадеживающие эксперименты вакцины на грызунах, передает РИА АМИ.
Новые инновационные препараты отличаются нынешних медикаментов тем, что стимулируют выработку антител, которые распознают молекулы наркотика, как обычная вакцина — инфекцию. Ныне существующие лекарства, по сути, являются маркерами, снабженными опиоидными радикалами, которые замещают героин на рецепторах мозга. Вакцины полностью предотвращают поступление молекулы препарата. По словам директора Национального института по проблемам алкоголизма Джорджа Кооба вакцина против героина работает как «гигантская губка», которая вбирает в себя героин и его метаболиты, препятствуя их проникновению в мозг.

Впрочем, данная вакцина действует только на героин, для остальных опиоидов потребуются другие препараты. Кроме того, поясняют ученые, вакцина не является панацеей. Она будут эффективна только для тех, кто действительно намерен избавиться от зависимости, не используя заменители. Наконец, вакцинация не является самостоятельным лечением, а может лишь дополнять другие виды терапии.

Как сообщили представители обеих исследовательских групп, необходимо потратить $3 -5 млн и около двух лет, чтобы вакцина от героина была готова для клинических испытаний на людях.
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