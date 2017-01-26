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26 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Жалобами на недобросовестные медцентры Петербурга займется полиция
Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с сентября 2016 года передало в региональное ГУМВД несколько десятков жалоб на действия недобросовестных косметологических и медицинских центров.
Жительницы Петербурга жаловались на то, что сотрудники этих медицинских и косметологических центров навязывают крупные кредиты за сомнительные товары и услуги. Пострадавшим женщинам звонят на мобильные телефоны и предлагают пройти некую бесплатную процедуру, говорится на сайте ведомства. Об этом сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора.
Злоумышленники утверждают, что действуют по некой государственной программе или в рамках обязательного медицинского страхования. Своих жертв злоумышленники убеждают в наличии какой-либо неизлечимой болезни, либо предлагают женщинам якобы эксклюзивные товары и услуги по так называемой «специальной цене». В обоих случаях пострадавшие неосознанно подписывают кредитные договоры на сотни тысяч рублей.

Многие женщины рассказывают о слабости после приема чая или кофе в этих центрах. Правоохранительные органы затрудняются привлекать такие центры к ответственности, поскольку пострадавшие собственноручно расписываются в том, что предупреждены обо всех последствиях и согласны на получение крупного кредита.

При участии территориального органа Росздравнадзора в Петербурге прекратили свою деятельность три подобные организации: ООО «Медико», ООО «Гарант», ООО «ТитанГруп». В октябре 2016 года генеральный директор ООО «ТитанГруп» был заключен под стражу.

По предварительным данным, деятельность данных косметологических центров в Петербурге предположительно осуществляется одним и тем же кругом лиц. Вместо трех закрытых центров, в городе были открыты другие подобные центры.

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