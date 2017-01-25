Ученые предложили эффективную альтернативу для лечения пациентов с диабетом 2 типа

Ученые провели клинические исследования, для участия в которых был отобран 231 пациент. Часть участников получали комбинированную терапию эксенатидом и пиоглитазоном, а часть продолжила принимать метформин и препараты сульфонилмочевины на фоне лечения инсулином. В среднем наблюдение за пациентами длилось 12 месяцев.
Авторы исследования отметили, что применение эксенатида и пиоглитазона позволило снизить уровень HbA1 c 10,0 ± 0,6% до 6,1± 0,1%. Во второй группе уровень HbA1 сократился только до 7,1± 0,1%. С результатами исследования можно познакомиться в Diabetes Care
, передает Ремедиум .