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25 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые предложили эффективную альтернативу для лечения пациентов с диабетом 2 типа
Комбинированная терапия эксенатидом и пиоглитазоном эффективна в лечении пациентов с диабетом 2 типа, контроль над которым не был достигнут при применении метформином и препаратами сульфонилмочевины.
Ученые провели клинические исследования, для участия в которых был отобран 231 пациент. Часть участников получали комбинированную терапию эксенатидом и пиоглитазоном, а часть продолжила принимать метформин и препараты сульфонилмочевины на фоне лечения инсулином. В среднем наблюдение за пациентами длилось 12 месяцев.

Авторы исследования отметили, что применение эксенатида и пиоглитазона позволило снизить уровень HbA1 c 10,0 ± 0,6% до 6,1± 0,1%. Во второй группе уровень HbA1 сократился только до 7,1± 0,1%. С результатами исследования можно познакомиться в Diabetes Care, передает Ремедиум .
Подведя итоги исследования ученые заключили, что использование предложенной ими комбинированной терапии может рассматриваться как эффективная и безопасная альтернатива для пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.

И эксенатид, и пиоглитазон зарегистрированы в России. Эксенатид является мощным миметиком инкретина, который вызывает усиление глюкозозависимой секреции инсулина и оказывает другие гипогликемические эффекты, присущие инкретинам. Пиоглитазо селективно стимулирует ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-PPAR), модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Не стимулирует инкрецию инсулина, однако проявляет активность только при сохраненной инсулин-синтетической функции поджелудочной железы.

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