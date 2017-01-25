Ученые предложили эффективную альтернативу для лечения пациентов с диабетом 2 типа

Подведя итоги исследования ученые заключили, что использование предложенной ими комбинированной терапии может рассматриваться как эффективная и безопасная альтернатива для пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.И эксенатид, и пиоглитазон зарегистрированы в России. Эксенатид является мощным миметиком инкретина, который вызывает усиление глюкозозависимой секреции инсулина и оказывает другие гипогликемические эффекты, присущие инкретинам. Пиоглитазо селективно стимулирует ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-PPAR), модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Не стимулирует инкрецию инсулина, однако проявляет активность только при сохраненной инсулин-синтетической функции поджелудочной железы.