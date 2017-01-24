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24 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В Европе зафиксирована вспышка сальмонеллеза
По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в 10 странах Европы с мая по декабрь 2016 года от сальмонеллеза пострадали более 450 человек.
В ситуацию вовлечено 10 стран — Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, уточняет ведомство, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Эпидемиологическое расследование выявило, что случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши.

В целях ликвидации вспышки с учетом результатов лабораторных исследований из торговой сети изъято более 2,7 млн яиц, приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, снабжающих европейский регион.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок, передает РИА АМИ.

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