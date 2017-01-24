

Санкт-Петербург.ру

Людмила Кошкина

24 января 2017Людмила Кошкина

В Европе зафиксирована вспышка сальмонеллеза

По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в 10 странах Европы с мая по декабрь 2016 года от сальмонеллеза пострадали более 450 человек.