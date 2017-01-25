«По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем успехи российских компаний, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрении высокоэффективных методов управления в стране. За 20 лет, конечно, наша страна сильно изменилась, как и компании, которые здесь присутствуют. Некоторых из них 20 лет назад просто не существовало, кто-то уже работал, но в любом случае все вы активно трудились в последнее время и достигли действительно значимых успехов в области эффективности на своих производствах, в подготовке кадров и в продвижении своей продукции на рынке. И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах, которые сегодня здесь представляете», - сказал Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения премии.Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества возглавляет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В его состав также входят представители Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы ФС Российской Федерации, профильных федеральных органов исполнительной власти, организаций в области качества, промышленных и общественных ассоциаций.«Самое главное, что объединяет всех лауреатов премии, – это желание работать, опыт современного управления и эффективный труд. Минпромторг России продолжит проводить политику, направленную на увеличение количества таких организаций в целом по стране. Мы ставим перед собой непростые задачи, но это влечет за собой изменение качества жизни каждого российского гражданина», - сказал Денис Мантуров.Напомним, биотехнологическая компания BIOCAD основана 15 лет назад. За это время она заняла лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и стала одной из немногих компаний в мире, занимающихся полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты BIOCAD предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз. Благодаря разработкам таких отечественных компаний как BIOCAD импортозамещение дорогостоящих лекарств стало реальностью. 15 лет назад лишь 5% из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производились на территории Росси, в 2016 г. – уже 65% лекарств. BIOCAD снизил в среднем на 20-30% стоимость ряда лекарств из списка ЖНВЛП. Прежде всего, это группа высокотехнологичных препаратов-биоаналогов для лечения рака на основе моноклональных антител. Благодаря этому лечение дополнительно получат 14 тысяч человек в год.Сейчас BIOCAD обладает самым крупным в России R&D центром в области биотехнологий – свыше 20 лабораторий. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили более 100 млн долл. Основатель компании Дмитрий Морозов является соавтором концепции «Фарма 2020» и членом Совета по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве РФ. На сегодняшний день в компании работают свыше 1 200 человек, 428 из которых – ученые и исследователи. В 2015 году оборот BIOCAD составил более 10 млрд. рублей. Офисы и представительства BIOCAD находятся в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.Лауреатами 2016 года стали:-АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, город Волжский) – производство стальных труб и трубной заготовки;-АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) – строительство и ремонт судов;-федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (Томск) – подготовка бакалавров, специалистов и магистров по 35 направлениям и специальностям, в том числе атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;-ФГУП «Горнохимический комбинат» (Красноярский край, город Железногорск) – оказание услуг по транспортировке и хранению отработанного ядерного топлива, выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и отходов, производство топлива для АЭС;-федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "МЭИ"» (Москва) – образовательная и научная деятельность;- АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город Нижнекамск) – переработка нефти и создание современных мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов;-государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Свердловский областной медицинский колледж» (Екатеринбург) – образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования по 10 специальностям;- ООО «Управляющая компания "Содружество"» (Калининградская область, город Светлый) – управление финансово-промышленными группами и холдингами;-ЗАО «БИОКАД» (г.Санкт-Петербург, посёлок Стрельна) – разработка и производство лекарственных препаратов;-ООО «ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, город Альметьевск) – управление коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам организации управления (руководства) их текущей хозяйственной деятельностью в нефтеперерабатывающей отрасли;- ООО «Компания "Черномор"» (Севастополь) – туристическая деятельность