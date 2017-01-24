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24 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В мире растет смертность от рака
В России количество летальных исходов от онкозаболеваний составляет 12% всех смертельных случаев, в других странах — 60-80%, и наша страна приближается к этому уровню.
Через 15-20 лет количество смертей россиян, вызванных онкозаболеваниями, может значительно увеличится. В свете таких перспектив финансирование программ по борьбе с раком требует скорейшего и качественного реформирования. Об этом заявил директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов, передает РИА АМИ.
Эксперт привел цифры: 80% затрат в лечении рака составляет медикаментозное обеспечение – препараты химиотерапии. Все же остальные технологии, применяемые в онкологии, включая хирургию, входят в остальные 20% бюджета.

«Просто дать денег — не поможет. Прогресс движется в сторону применения дорогостоящих таргетных препаратов, органосохраняющих. Скоро на наш рынок придут иммуноонкологические препараты, которые стоят как чугунный мост, — отметил Давид Мелик-Гусейнов, — никаких бюджетов не хватит на то, чтобы эти препараты закупать. Никакая ОМС не сможет эти затраты полностью покрыть. Нужно либо развивать совершенно новую систему страхования, либо увеличивать бюджетную составляющую – из федерального и региональных бюджетов выделять деньги специально на закупку этих препаратов».

По словам Давида Мелик-Гусейнова, добиться эффективного лечения онкобольных за бюджетный счет, возможно лишь после наведения порядка в льготном лекобеспечении. Касаясь действующей в Российской Федерации двойной системы льгот, эксперт отметил, что отказываясь от федеральной льготы, человек получает средства на руки и становится бременем для регионального бюджета. Особенно значительный объем средств вымывается из онкологии.



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