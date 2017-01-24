В мире растет смертность от рака

Эксперт привел цифры: 80% затрат в лечении рака составляет медикаментозное обеспечение – препараты химиотерапии. Все же остальные технологии, применяемые в онкологии, включая хирургию, входят в остальные 20% бюджета.«Просто дать денег — не поможет. Прогресс движется в сторону применения дорогостоящих таргетных препаратов, органосохраняющих. Скоро на наш рынок придут иммуноонкологические препараты, которые стоят как чугунный мост, — отметил Давид Мелик-Гусейнов, — никаких бюджетов не хватит на то, чтобы эти препараты закупать. Никакая ОМС не сможет эти затраты полностью покрыть. Нужно либо развивать совершенно новую систему страхования, либо увеличивать бюджетную составляющую – из федерального и региональных бюджетов выделять деньги специально на закупку этих препаратов».По словам Давида Мелик-Гусейнова, добиться эффективного лечения онкобольных за бюджетный счет, возможно лишь после наведения порядка в льготном лекобеспечении. Касаясь действующей в Российской Федерации двойной системы льгот, эксперт отметил, что отказываясь от федеральной льготы, человек получает средства на руки и становится бременем для регионального бюджета. Особенно значительный объем средств вымывается из онкологии.