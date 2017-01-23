За отказ пропустить «Скорую помощь» могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав

Сейчас за не предоставление преимущества скорой помощи предусмотрен только административный штраф в размере 500 руб. или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, говорится в пояснительной записке. Автор документа предлагает совместить и одновременно увеличить санкции, приравняв к санкциям за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Законопроект разработан для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям, сообщает в пояснительной записке депутат Палкин.Также депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение штрафов до 2,5 тыс. руб (или ареста до 15 суток) за угрозу совершения насилия в отношении медработника. Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений находящихся при исполнении своих служебных и профессиональныхобязанностей свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых, говорится в пояснительной записке к документу.Автор законопроекта предлагает дополнить частью третьей статью «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание в виде административного ареста за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий, сопряженных с угрозой насилия, не повлекших причинения вреда здоровью и жизни, говорится в документе.За действия, сопряженные с угрозой применения насилия в отношении сотрудника медицинского учреждения, находящегося при исполнении служебных или профессиональных обязанностей автор законопроекта предлагает установить штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток.