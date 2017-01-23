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23 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
За отказ пропустить «Скорую помощь» могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав
В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафных санкций за отказ пропустить автомобиль скорой помощи. Также готовится документ о введении штрафов за угрозу насилия в отношении медработников.
Депутат от «Единой России» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект, предлагающий за не предоставление преимущества машине скорой помощи на дорогах установить штраф до 30 тыс руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Соответствующий документ 23 января размещен в электронной базе данных Госдумы, передает РИА АМИ.
Сейчас за не предоставление преимущества скорой помощи предусмотрен только административный штраф в размере 500 руб. или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, говорится в пояснительной записке. Автор документа предлагает совместить и одновременно увеличить санкции, приравняв к санкциям за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект разработан для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям, сообщает в пояснительной записке депутат Палкин.

Также депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение штрафов до 2,5 тыс. руб (или ареста до 15 суток) за угрозу совершения насилия в отношении медработника. Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных
обязанностей свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых, говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта предлагает дополнить частью третьей статью «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание в виде административного ареста за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий, сопряженных с угрозой насилия, не повлекших причинения вреда здоровью и жизни, говорится в документе.

За действия, сопряженные с угрозой применения насилия в отношении сотрудника медицинского учреждения, находящегося при исполнении служебных или профессиональных обязанностей автор законопроекта предлагает установить штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток.

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