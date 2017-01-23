Ученые разработали устройство, которое помогает биться сердцу человека

Принципиальное отличие нового изобретения в том, что оно не вступает во взаимодействие с кровью пациента и потому отпадает потребность в принятии опасных для здоровья антикоагулянтов. Устройство одевается на сердце подобно чехлу и помогает ему сокращаться. Подключенная к нему электроника просчитывает оптимальное количество движений сердечной мышцы.Вся сложность создания подобного робота для усиления сердца заключалась в том, что существующие механизмы не позволяли сделать мягкого робота, а твердые материалы могли запросто разорвать ткани сердечной мышцы. Большой проблемой являлось и то, что традиционные механизмы могут сильно нагреваться, что также очень опасно для носителя.Мягкий рукав изготовлен из материала, который напоминает внешние слои сердечной мышцы, обволакивает сердце и помогает ему перекачивать кровь с помощью переменного сжатия и всасывания (имитации естественного сердцебиения). Рукав будут настраивать для каждого пациента индивидуально. Давление исполнительных механизмов также может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния больного с помощью высокоточной электроники.В экспериментах, которые проводились с этим устройством участвовали свиньи, ученым удалось восстановить их кровообращение и даже сумели привести в порядок сердца шести свиней переживших сердечный приступ.Что делает результаты данного исследования еще более обнадеживающими, так это то, что исследователям удалось тонко настроить устройства под выборочное скручивание и сжатие правого или левого желудочка. Это важно, так как хроническая сердечная недостаточность часто не влияет на весь орган, а только на отдельные его части.Если эта разработка сумеет пройти все этапы от лабораторных исследований до повсеместного использования, то оно сумеет заменить уже существующие аппараты и дать надежду на продолжение жизни многим страдающим от различных сердечных патологий. Сейчас самым распространенным является практика создания искусственных левых желудочков.По словам Эллен Т. Рош, автора исследования, данная работа показывает, что робототехника и прогресс в создании новых материалов могут быть эффективно использованы в медицине и, в частности, при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые отметили, что новый механизм может быть индивидуально настроен для каждого пациента в зависимости от его патологии. Однако перед этим исследователям еще предстоит провести клинические испытания с участием реальных пациентов.