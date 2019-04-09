Красное дерево, хрусталь и мягкий диван: дореволюционные лифты Петербурга как отдельный вид искусства

Слегка морозное утро в Петербурге, на улице сыро и серо. Небольшая группа людей у Витебского вокзала греется кофе в стаканчиках и вяло знакомится друг с другом. Все они пришли на необычную экскурсию. И нет, это не прогулка по закрытым парадным для туристов, и даже не очередной подъем на крыши города. Все они собрались на экскурсию по дореволюционным лифтам, сохранившимся до наших дней, которую организовала компания «МЛМ Нева трейд», а провел экскурсию краевед Алексей Шишкин. По его словам, старинные лифты – тема почти не изученная, на сегодня мы не открыли и малой доли секретов старинных подъемников.
Самих механизмов лифтов, работающих уже сотню лет, конечно, почти не осталось. Где-то сейчас ездят советские модели, где-то скользят современные реплики, воссозданные по оригинальным чертежам. Но история создания первых лифтов в Российской Империи восстанавливается, а шахты с металлическим декором и красивой отделкой еще сохранились в парадных. На наш взгляд, это действительно необычная экскурсия и неизвестная часть истории любимого города.