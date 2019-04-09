Красное дерево, хрусталь и мягкий диван: дореволюционные лифты Петербурга как отдельный вид искусства

Вторым объектом экскурсии стал один из самых знаменитых и любимых доходных домов Петербурга. Династия купцов Елисеевых оставила в городе богатое архитектурное наследство. Их доходный дом между набережной реки Фонтанки и улицей Ломоносова стал одним из самых инновационных в городе. Архитектор Гавриил Романович Барановский в 1890 году был первым, кто встроил в доходный дом лифт, но до наших дней он не сохранился. При постройке второго корпуса жилого комплекса Елисеевых, постоянных заказчиков зодчего, Барановский доработал проект и построил в нем красивый круглый лифт, вот его как раз можно увидеть и сейчас.



Шахта и круглая парадная хорошо сохранились, в окнах местами еще стоят оригинальные витражи, а кованные решетки и винтовая лестница так и манят фотографов. Этот корпус здания был разделен на полуэтажи, и лифт обслуживал как парадные, так и дворовые квартиры. Предположительно, этот подъемник построил тот же завод «Ф.Ф. Сан-Галли», но достоверных фактов этого пока не найдено. Сейчас внутри шахты работает советский лифт, грузоподъемность порядка 180 кг, так оценил взглядом кабину наш эксперт. При этом типовых современных аналогов подъемнику нет, единственный вариант замены – если только одна из фабрик возьмется за индивидуальный заказ, заключил он.

