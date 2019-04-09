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«Вся площадь скандирует как по команде: "Не верим"»: о чем говорили в фильме про Матвиенко «Валентина» «Что посмотреть в Эрмитаже?»: музей запустил проект с бесплатными лекциями об искусстве Красное дерево, хрусталь и мягкий диван: дореволюционные лифты Петербурга как отдельный вид искусства
евгений рубин
Красное дерево, хрусталь и мягкий диван: дореволюционные лифты Петербурга как отдельный вид искусства
Петербург славится архитектурными шедеврами, помпезными дворцами и атмосферными доходными домами, а с недавних пор здесь стали интересоваться и дореволюционными лифтами. «Санкт-Петербург.ру» проник к самым интересным из них.
Слегка морозное утро в Петербурге, на улице сыро и серо. Небольшая группа людей у Витебского вокзала греется кофе в стаканчиках и вяло знакомится друг с другом. Все они пришли на необычную экскурсию. И нет, это не прогулка по закрытым парадным для туристов, и даже не очередной подъем на крыши города. Все они собрались на экскурсию по дореволюционным лифтам, сохранившимся до наших дней, которую организовала компания «МЛМ Нева трейд», а провел экскурсию краевед Алексей Шишкин. По его словам, старинные лифты – тема почти не изученная, на сегодня мы не открыли и малой доли секретов старинных подъемников.

Самих механизмов лифтов, работающих уже сотню лет, конечно, почти не осталось. Где-то сейчас ездят советские модели, где-то скользят современные реплики, воссозданные по оригинальным чертежам. Но история создания первых лифтов в Российской Империи восстанавливается, а шахты с металлическим декором и красивой отделкой еще сохранились в парадных. На наш взгляд, это действительно необычная экскурсия и неизвестная часть истории любимого города.
Лифтовый комплекс Витебского вокзала
Первый в России вокзал при реконструкции в 1904 году получил, помимо красивого здания в стиле модерн, большое количество технических новинок и 11 лифтов различного назначения. Подъемные машины были трех типов: электрические, электрогидравлические и с ручным приводом, таким образом, даже при отсутствии энергии работа на вокзале не прекращалась.

Инновационная конструкция Витебского вокзала подразумевала расположение путей с поездами на втором этаже здания. Весь багаж поднимался и спускался с помощью нескольких больших грузовых лифтов, суммарная же грузоподъемность всех подъемников вокзала составляла 11 тонн. Объем работ грузчиков можно только вообразить. Зачастую жители Петербурга, отправляясь летом на дачу, полностью выезжали из квартиры, чтобы не платить аренду, и брали с собой все вплоть до мебели. Погрузка и разгрузка таких поездов продолжалась несколько дней.
Все лифты вокзала, ограждения шахт и декор были произведены в Петербурге на заводе «Ф.Ф. Сан-Галли» на Лиговском проспекте. Основатель завода, швейцарец по происхождению, невероятно гордился тем, что его мастера могли произвести из металла буквально все.
В целом, в те времена основная часть подъемных машин была импортная. Само название «лифт» закрепилось в русском языке благодаря тому, что основные поставщики такого типа оборудования были из англоязычных стран. Какое-то время в обиходе было слово «элеватор», но оно у нас не прижилось. На одной из шахт лифта Витебского вокзала, кстати, сохранилось название «багажная подъемная машина», очень общее и не самое точно определение этого механизма.

Все время экскурсии группу сопровождал технический директор компании «МЛМ Нева трейд» Максим Ковалев. Он рассказывал о технических нюансах работы механизмов, приводил современные аналогии и сравнивал цифры. По его словам, для начала XX века 11 лифтов было очень много, сейчас же в одном только «Лахта-Центре» их сто штук.
Лифт в доходном доме Елисеевых
Вторым объектом экскурсии стал один из самых знаменитых и любимых доходных домов Петербурга. Династия купцов Елисеевых оставила в городе богатое архитектурное наследство. Их доходный дом между набережной реки Фонтанки и улицей Ломоносова стал одним из самых инновационных в городе. Архитектор Гавриил Романович Барановский в 1890 году был первым, кто встроил в доходный дом лифт, но до наших дней он не сохранился. При постройке второго корпуса жилого комплекса Елисеевых, постоянных заказчиков зодчего, Барановский доработал проект и построил в нем красивый круглый лифт, вот его как раз можно увидеть и сейчас.

Шахта и круглая парадная хорошо сохранились, в окнах местами еще стоят оригинальные витражи, а кованные решетки и винтовая лестница так и манят фотографов. Этот корпус здания был разделен на полуэтажи, и лифт обслуживал как парадные, так и дворовые квартиры. Предположительно, этот подъемник построил тот же завод «Ф.Ф. Сан-Галли», но достоверных фактов этого пока не найдено. Сейчас внутри шахты работает советский лифт, грузоподъемность порядка 180 кг, так оценил взглядом кабину наш эксперт. При этом типовых современных аналогов подъемнику нет, единственный вариант замены – если только одна из фабрик возьмется за индивидуальный заказ, заключил он.
Интересно, что изначальный лифт в доме обслуживался паровой машиной, а не электричеством. В конце XIX века такой вариант подключения широко использовался на производствах и заводах. К сожалению, держать постоянно под паром машину оказалось довольно затратно, да и места она требовала много, поэтому впоследствии такой вид привода не нашел массового использования в жилых домах.

На рубеже веков в Петербурге было широко распространенно явление вертикальной и горизонтальной сегрегации жилья. Чем глубже во дворах и выше находилась квартира, тем дешевле была ее аренда. Появление лифтов в доходных домах ненадолго изменило привычный порядок. Неожиданно стало модно жить на верхних этажах, чтобы гости могли прокатиться на лифте. Но эта мода, как и любая другая, быстро прошла.
Лифт в Доме журналиста
Маршрут экскурсии непременно выходит на Невский проспект, главная улица Петербурга должна была стать домом самых передовых технологий в Российской империи. В современном Доме журналиста до революции располагался офис Торгово-промышленного союза. Лифт появился здесь при реконструкции здания особняка Сухозанета в 1910-1911 годах. Назначение его было больше эстетическое, ведь поднимал он только на следующий этаж дома.

Конструкция лифта также была необычная – здесь использовался водяной гидравлический привод. Он обеспечивал исключительную плавность работы кабины. Подъемник имел сразу две шахты: надземную, по которой ездила кабина, и подземный «стакан». Если лифт нужно было поднять, стакан заполняли водой, давление выталкивало поршень, а вместе с ним и лифт. Когда пассажирам нужно было спуститься – давление воды спускали.

Изготовил такой лифт завод фирмы «Оригинальный лифт Штейна» в Петербурге на Измайловском проспекте. Компания тесно сотрудничала с швейцарской фирмой Schindler.
Шахта здесь сохранилась оригинальная с красивой ковкой, а жезл Меркурия подчеркивает то, что здание принадлежало людям, занимавшимся коммерцией. Организация объединяла крупнейших промышленников и дельцов Петербурга.

Гидравлические лифты требовали много технического пространства внизу и были дороги в обслуживании. Также всегда был небольшой процент прорыва трубы с водой. По словам эксперта, сейчас в шахте установлен современный масляный гидравлический привод. Труба с поршнем цельная, на всю высоту подъема и установить ее внутрь было не так легко.
Лифт в торговом доме «Пассаж»
Здание «Пассажа» на Невском проспекте стоит уже 170 лет и неизменно восхищает посетителей. При реставрации в 1900 году в него вмонтировали два электрических пассажирских лифта. На тот момент это были крупнейшие в Петербурге пассажирские подъемники. Они обслуживали все 64 коммерческих помещения и покупателей «Пассажа». На самом деле это был очень амбициозный эксперимент, ведь никто в Российской империи до этого момента не устанавливал лифты для наращивания потока клиентов.

Сегодня на шахте сохранился отреставрированный фигурный металлодекор и элементы буковых направляющих, а недавняя реконструкция здания обеспечила «Пассаж» новыми современными лифтами. В служебных помещениях частично сохранились элементы грузовых лифтов, но к ним доступа нет.
Никакой информации о производителе оригинальных лифтов не осталось. Может это был и завод «Ф.Ф. Сан-Галли», известный и в советское время как завод «Кооператор». Может это была фабрика Шопена, выполнявшая самые престижные заказы. Зачастую сохранившаяся шахта не может ничего сказать о самом подъемнике, ведь они делались абсолютно разными компаниями. Историкам очень редко удается установить производителя оригинала. Иногда фирма всплывает в кредитных описях, иногда в проектах здания. Бывает и так, что находится реклама производителя лифта, где указаны места уже установленных подъемников.
По словам эксперта, раньше никто не обращал внимания на возможную ценность лифтов. Все красивые решетки и декор выбрасывались или увозились на дачи. Только в последние несколько лет появились энтузиасты, которые задумались о сохранении технического наследия лифтов и восстановлении информации о них.
Лифт в Волжско-Камском банке
В современном отреставрированном здании Волжско-Камского банка и сейчас находится подобное учреждение. В 2000-х годах при реконструкции дома заказчики решили восстановить утраченный в советское время лифт.

То, что сейчас стоит в здании Связь-Банка, всего лишь реплика по оригинальным чертежам Бенуа. Изначально архитектор установил лифт при реставрации здания в 1898 году. Задумка была в облегчении доступа в кассовый зал на втором этаже банка. Администрация здания в советское время решила, что на второй этаж и так можно попасть, поэтому демонтировала и лифт, и шахту.
Лифт в здании Первого общества взаимного кредита
В здании самого старого банка в Российской империи сохранилась ограда шахты лифта, изначально установленного здесь. Архитектор Павел Сюзор специально был отправлен в командировку по банковским столицам Европы, чтобы построить достойный проект. Он посетил Бельгию, Германию и Францию.

Точной даты установки лифта нет, потому что строительство и отделка здания банка продолжались более десятилетия с 1888 по 1900 год. Сейчас внутри находится советский лифт в нерабочем состоянии.

На парадном фасаде шахты помещен вензель с логотипом Общества, а в боковом расположена дверь для входа пассажиров. Сам лифт кажется больше, чем он есть на самом деле. Верхняя станция подъемника имеет маскированный декор, чтобы не нарушать симметричный вид парадной лестницы и общего интерьера второго этажа.
Лифты в Доме Зингера
Первоначально в штаб-квартире американской компании «Зингер» на Невском проспекте должны быть четыре лифта как в небоскребах и Зингер Билдинг на Бродвее. При этом привычная парадная лестница должна была отсутствовать, в проект входила только пожарная черная лестница. Однако архитектор Павел Сюзор сократил число подъемников до двух, а рядом разместил широкую мраморную лестницу в стиле модерн.

Лифты поставила в 1902-1904 годах американская компания «Отис». Внешнее оформление шахт выполнила мастерская «Карл Винклер». Оригинальные подъемники были утрачены в советское время, на их месте сегодня установлены новые современные кабины. Зато декор шахт был полностью восстановлен во время последней реставрации.

Наш эксперт отметил, что именно фирма «Отис» изобрела ловители для падающей кабины, что обеспечило особую безопасность лифтов и увеличило их распространение. Имя «Отис» стало ассоциироваться с надежностью и привело к ее доминированию над немцами.
Лифт в Торговом доме Мертенса
Один из самых красивых и сохранившихся лифтов в Петербурге находится в Доме Мертенса на Невском. Немецкий электрический подъемник был установлен в 1907 году компанией «Сименс». Роскошное здание в стиле модерн имело соответствующий лифт в «премиальной комплектации». Внутри кабины красное дерево и мягкий кожаный диван. Снаружи шахта покрыта изящной ковкой и чеканкой из латуни и бронзы, а стекла выполнены из хрусталя. Пользоваться лифтом можно было лишь строго с помощью оператора. Он мог поднять до 400 кг за раз.

В 1955 году подъемник прошел модернизацию, был заменен оригинальный силовой механизм, при этом кабину, что удивительно, сохранили. Современный вид лифту придали в 2008 году при реставрации и реконструкции фирмой «Штейн», вернувшейся на российский рынок. Интересно, что оригинальный мотор остался цел. Он был просто снят и отставлен в сторону в машинном отделении.

Все это лишь самые известные лифты, с которыми нам позволили познакомиться. Работа энтузиастов позволяет постоянно обнаруживать новые старинные подъемники. Ведется постоянная работа по восстановлению информации о производителях, истории появления и других аспектах становления массовой культуры использования подъемников.
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